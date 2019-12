Jumanji - The Next Level, un sequel divertente ma troppo simile al film precedente

giovedì 12 dicembre 2019 - Recensioni

Quando un ragazzo si è trovato nel corpo di The Rock, ha vissuto incredibili avventure ed è stato pure con una ragazza nel corpo di Karen Gillan, come può la sua vita tornare alla normalità, all'asma e a un deprimente lavoro in un drugstore? Infatti Spencer è depresso, anche se per Natale è ritornato a casa e sta per rivedere i suoi amici. Suo nonno lo sprona a fare qualcosa della sua vita, dicendogli che invecchiando non farà che peggiorare, e così Spencer cerca un'iniezione di fiducia in se stesso nel gioco magico Jumanjii, dove le cose però non vanno come sperava. I suoi amici, per aiutarlo, lo raggiungeranno, ma il gioco è guasto e così vi finiscono intrappolati anche il nonno di Spencer e il suo ex socio Milo.

Film ancor più del precedente per tutta la famiglia, con l'inclusione di personaggi nella terza età, Jumanji: The Next Level tiene purtroppo fede al suo titolo e invece di reinventarsi, come aveva fatto il capitolo precedente, propone solo un altro livello dello stesso gioco.

VAI ALLA RECENSIONE COMPLETA