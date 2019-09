Future Man - Stagione 2, la video recensione

venerdì 13 settembre 2019 - Video recensione

Tutto sembra essersi risolto per il meglio per Josh Futterman, finché non scopre che nonostante i suoi sforzi e quelli di Tiger e Wolf il futuro è di nuovo in pericolo. Rapito e trasportato avanti nel tempo per scopi a lui poco chiari, Josh cercherà l'aiuto dei suoi ex compagni.



Cambia ritmo narrativo la seconda stagione di Future Man, meno episodica e concepita come un'unica saga in un mondo prossimo a un'apocalisse definitiva. La stagione è dedicata a una sorta di satira della fantascienza post-apocalittica, dalle letture politiche esplicite.



Tra sequenze in loop nella realtà virtuale e un sorprendente numero musical, la serie trova comunque modo di variare situazioni e registri e pone tutte le premesse per una terza e conclusiva stagione.