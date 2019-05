Forse è solo mal di mare, il film girato all'isola di Linosa è il nuovo esponente di un cinema 'glocale'

mercoledì 22 maggio 2019 - Focus

Raccontano storie quotidiane e caratteri fatti della stessa pasta dei luoghi in cui vivono - paesi, villaggi, aree lontane dalle mete turistiche - ma riescono, senza tradire la loro originalità, a parlare a un pubblico più ampio, universale. Sono queste, in sintesi, le caratteristiche del nuovo cinema "glocale" - film fortemente legati al territorio che li ha prodotti, ma tagliati per il mercato nazionale. Un cinema capace di raccogliere consensi al botteghino anche fuori dalla scala regionale, grazie a una sapiente miscela di folklore e realismo e a un ingrediente fondamentale: l'amore incondizionato per i personaggi e le storie che racconta. Una tendenza che nell'ultimo anno, complice l'intensa attività logistica delle Film Commission regionali, si è notevolmente sviluppata.

L'ultimo in ordine di tempo, con tanto di prestigiosa presentazione a Cannes, si prepara ad arrivare in sala Forse è solo mal di mare di Simona De Simone: una storia ambientata tra Linosa e la Toscana in cui il rapporto dei personaggi con il territorio - amato, odiato, desiderato, respinto - è la molla che fa scattare l'occasione per l'azione. Ilaria Ravarino

Il protagonista è un ex fotografo toscano (il pratese Francesco Ciampi) che si trasferisce per amore a Linosa, diventa pescatore e finisce per allevare da solo una figlia piena di talento, troppo (forse) per quel piccolo fazzoletto di terra. Un film "locale" dunque nello spirito dei suoi protagonisti, nella verità delle location ma anche nella formula produttiva, quella della Cibbè Film, un'azienda nata dalla passione di imprenditori tessili pratesi riuniti intorno al progetto di realizzare il "proprio" film. Alla stessa famiglia appartiene anche L'uomo che comprò la luna (guarda la video recensione) di Paolo Zucca, uscito nel 2018, commedia "etnica" sulla cosiddetta "sardità" che il film immagina incarnata in un soldato americano, trasformato per necessità militari in un tipico maschio sardo. Tra gag e battute sugli stereotipi della Sardegna il film è un'ode alle radici, realizzata da un regista di Cagliari e scritta, tra gli altri, dalla sarda Geppi Cucciari. Nella stessa categoria anche La fuitina sbagliata di Mimmo Esposito, storia di due famiglie impiegate nella produzione di ricotta e cannoli: ambientata tra Marzandello e Palermo, è girata da un regista campano ma interpretata dalla coppia comica palermitana I soldi Spicci, Claudio Cassia e Annandrea Vitrano.