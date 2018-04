Il tuttofare, la video recensione

venerdì 20 aprile 2018 - Video recensione

Praticante legale senza contratto, Antonio è l'assistente del professor Toti Bellastella. Per l'avvocato Antonio fa tutto, spesa compresa, ma il suo zelo non basta: per fare il salto di qualità Bellastella gli propone di sposare la sua amante spagnola per farle acquisire la cittadinanza. Riuscirà Antonio a mediare fra la coscienza e il desiderio di affermarsi in un mondo dominato dalle raccomandazioni?

Valerio Attanasio, classe '78, debutta alla regia con una storia ben scritta sulla sua generazione. MYmovies.it

Un mondo del lavoro che concede ai giovani non raccomandati solo di essere sfruttati dalla generazione ex sessantottina, che si è presa tutto e ha lasciato ai posteri solo briciole.

'Io in tre anni la faccio diventare il più grande penalista italiano.' In occasione dell'uscita al cinema di Il tuttofare, Francesco Buttironi interpreta la recensione di Paola Casella.