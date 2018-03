Steven Spielberg, il regista della (nostra) meraviglia

La storia dell'impero spielberghiano è fatta di innovazioni audaci, di riciclaggi commerciabili, di colpi di genio e di trovate pubblicitarie che hanno stravolto le vecchie pratiche dell'industria americana hollywoodiana in crisi finanziaria e ideologica degli anni Sessanta e Settanta. Nondimeno il 'campione del box-office' non è riducibile alle parole dollaro o record, Spielberg è un riferimento essenziale per una nuova generazione di autori e di cinefili, un gigante del cinema che continua irriducibile a costruire universi spettacolari in cui (ri)troviamo commossi il lirismo del cinema classico. E in quel cinema (Lincoln, Il ponte delle spie, The Post), che segue i tentativi complessi e sorprendenti degli anni duemila (A.I. - Intelligenza artificiale, La guerra dei mondi, Minority Report), un certo 'spirito serioso' si distende sulle spire del meraviglioso del creatore di meraviglia. Maturi e di eccellente fattura gli ultimi film di Spielberg interrogano l'America e la Storia in maniera forte e intelligente ma qualcosa di indecifrabile sembra essersi placato nel suo cinema, attenuato. Alla foga e alle visioni infiammate del debutto degli anni zero, che registrano l'ultimo segno di uno stato adolescenziale, subentra l'eloquio lento e l'intelligenza strategica di gentlemen umanisti che si impegnano a trasformare in atto i grandi valori americani (libertà e giustizia). A settantadue anni il papa di E.T. scivola dal piano della visione a quello dell'ascolto e diventa adulto.

Un padre che conserva i legami coi registi di ieri e getta ponti a quelli di oggi, confermando l'importanza cruciale nella sua opera della relazione padre-figlio. Ossessionato dalla trasmissione, la sua scommessa etica è di reintegrare la funzione del padre, assicurare un (buon) padre (alla nazione), una legge, dei limiti in una società che ne demolisce la carica. Marzia Gandolfi

Da grande Spielberg si preoccupa (ancora e ancora) della coerenza del nostro mondo con la convinzione che un regista possa parteciparvi. A ispirare le nuove generazioni oggi non sono soltanto i film della maturità, sono altresì quelli dell'avventuroso e del perturbante. Quelli che hanno stabilito per sempre un'espressione ricorrente nel suo cinema e a cui i fan hanno dato il nome di "Spielberg face": un volto dallo sguardo sbigottito che la m.d.p. avvicina lentamente. Incontri ravvicinati del terzo tipo segna l'apparizione di questa scala espressiva, lo sguardo di François Truffaut, che interpreta il professor Lacombe, osserva a bocca socchiusa e sguardo inchiodato quello che vede, qualcosa di così sorprendente che non può ancora essere mostrato. Un procedimento ripreso qualche anno dopo filmando Elliot, un ragazzino con una torcia in mano, che scopre per la prima volta E.T.. Una maniera il cui significato evolve col tempo e col suo cinema: dall'espressione frastornata del capitano Miller (Salvate il soldato Ryan) sotto il fuoco del bombardamento nemico a quella appesa di Katharine Graham (The Post) al telefono e al rischio. Quello che non smette di prendersi Steven Spielberg, eroe ordinario capace di cose straordinarie proprio come i personaggi che ama raccontare con quella capacità ineguagliata di mettere al centro l'emozione profonda dello spettatore.