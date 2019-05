Palladio, la video recensione

lunedì 13 maggio 2019 - Video recensione

È un racconto lineare, chiaro e raffinato quello su Palladio che il regista Giacomo Gatti ha intrapreso. Lineare e senza orpelli proprio come lo stile dell'architetto veneto del Rinascimento che, in questo documentario, viene narrato attraverso episodi e dialoghi che si svolgono parallelamente in contesti diversi: dall'Université Libre di Bruxelles, fino a giungere oltreoceano alla Yale University, per poi ritornare - come in un road movie di dialoghi e immagini - all'interno delle stupende ville palladiane.

Il viaggio è intervallato da scorci e interventi di studiosi, storici, proprietari di ville.

Un itinerario completo che fa appassionare quelli del settore e coloro che non conoscono ancora questa figura di architetto rinascimentale, più contemporaneo che mai. A cura della redazione

In occasione dell'uscita al cinema di Palladio, in sala dal 20 al 22 maggio, Lorenzo Frediani interpreta la recensione di Rossella Farinotti.