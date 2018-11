Notti magiche, una satira del mondo cinematografico italiano

Ma come, si dirà. Non era una commedia? In verità Notti magiche è una satira, e nella satira notoriamente si salvano in pochi. Il gerontocomio del cinema italiano in crisi - dove persino un set di Fellini è diventato una cosa di una malinconia straziante - è la prima vittima dello sguardo impietoso di Virzì. Forse un pizzico di umanità in più, riconoscendogli il rigore del grande intellettuale, viene riservato a Fulvio (alias Furio Scarpelli, genio storico della commedia all'italiana), interpretato con il consueto rigore carismatico da Roberto Herlitzka.

I giovani dovrebbero - in questo probabile racconto autobiografico (Virzì si è diplomato al Centro Sperimentale nel 1987 e ha fatto lo sceneggiatore per anni fino al debutto del 1994 con La bella vita) - fare la parte dei rivoluzionari. Ma tutte le aspirazioni anarcoidi e libertarie di quell'età vengono soffocate dal clima di basso impero dove ci sono ex registi impegnati che vivono in uno scantinato e dove si pensa ancora di poter capire e raccontare una società che in verità sta cambiando rapidamente. Roy Menarini

Notti magiche forse non è un'ammissione di colpevolezza, perché poi il più talentuoso e al tempo stesso superficiale dei tre protagonisti, il toscano di Piombino, è quello che smaschera le fandonie del produttore e che, annusando l'aria che tira, decide di mandare al diavolo tutto. Ma Notti magiche non è neppure l'autoassoluzione di un regista che spiega come è diventato grande passando attraverso esperienze umane euforiche e miserevoli insieme (non è, insomma, quello che ha fatto Olivier Assayas con Qualcosa nell'aria).