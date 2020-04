Jessica Forever, la guerriglia al servizio di una fratellanza redentrice

martedì 21 aprile 2020 - Overview

In un mondo distopico retto da un regime totalitario, la violenza regna suprema in ogni dove. Bande di combattenti di strada si aggirano per I vari paesi e in tanti si godono l'assenza di regole e le mancanze dell'ordine costituito che caratterizzano l'esistenza di tutti, privilegiando inevitabilmente i più forti e i più attaccati alla vita: tra questi non ci sono gli orfani, spesso al centro di cacce e rastrellamenti. Tra i vari gruppi organizzati di guerriglieri ce n'è uno in particolare al comando di Jessica, una condottiera che ha radunato intorno a sé proprio una serie di ex orfani, cresciuti in condizioni di estrema difficoltà, che ora sono cresciuti e sono in cerca di redenzione. Jessica non è solo un'autorità militare, per i suoi combattenti: è anche l'unica persona che li abbia mai amati e ne abbia riconosciuto il valore, oltre che aver dato loro uno scopo. Tutto il gruppo, in un mondo segnato da una guerra lancinante e continua, si sforza di combattere unito per il sogno di una nuova pace.



Prodotto da Ecce Films e coprodotto da Arte France Cinéma, Jessica Forever è distribuito da mk2 Films ed è il primo lungometraggio cinematografico diretto da Caroline Poggi e Jonathan Vinel (vincitori dell'Orso d'oro nella sezione "Cortometraggi" alla Mostra del cinema di Berlino 2014 con Tant qu'il nous reste des fusils à pompe), che hanno firmato anche la sceneggiatura del film, aiutati da Mariette Désert.

