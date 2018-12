Colette, la 'femminista' contro

domenica 2 dicembre 2018 - Focus

Colette. Un nome che oggi - nel post #metoo, tra nuovi femminismi e sacrosante rivendicazioni - emerge come l'evento più naturale al mondo. Colette, come non parlare di lei. Colette, com'è possibile che finora solo un film, Colette di Wash Westmoreland, si sia occupato di lei. Colette: un'eredità così importante da convincere Keira Knightley, protagonista del film di Westmoreland, a tornare sul set in gonna e bustino.

Femminista? Starà scherzando. Le femministe mi fanno schifo (...). Sa cosa meritano le suffragette? La frusta e l'harem. Colette

Ma poi, nelle azioni, Gabrielle Colette fu tra le più rivoluzionarie tra le tante donne, artiste e intellettuali che animarono la Parigi creativamente selvaggia della Belle Époque ("Un guazzabuglio interessante di artisti e pazzi", la definisce Dominic West nel film). Nata in Borgogna e sposata in prime nozze al geniale imprenditore letterario Henri Gauthier-Villars, Colette passò dalla docile sottomissione al marito - brillante intellettuale inserito nei salotti di Parigi, libertino e spendaccione - alla dominazione di un piccolo impero economico, quello generato dai diritti dei propri romanzi a lungo pubblicati con il nome di Henri Villars. Scandalosamente esposta al gossip dei primi del Novecento, come una Lolita ante litteram Colette seduceva, conquistava e condivideva con il marito (i mariti: ne ebbe tre) uomini e donne di potere - economico o intellettuale. Bisessuale dichiarata, candidata al Nobel e prima donna nella storia della Repubblica Francese a ricevere i funerali di stato, la Chiesa rifiutò di celebrarne, alla sua morte, la funzione religiosa.