Vertical Conquests, viaggio alla scoperta della street art: opere straordinarie alla portata di tutti

Il fascino e i numerosi livelli di lettura dell'arte di strada sono complessi e articolati. Quando si parla di street art si attivano degli elementi interessanti, che appartengono solo a questo mondo: dei codici, dei simboli e dei modi di agire quasi rituali. E ogni racconto è diverso. Vertical Conquests di Rosa Chiara Scaglione è un documentario girato in Italia che da voce ai solo artisti di strada - pittori, ex graffitari e veri e propri street artist - provenienti da tutto il mondo. Da Stati Uniti, Spagna, Francia, Germania, Cina, Sudafrica, gli artisti vengono a dipingere sui muri delle città, in maniera più indipendente e nascosta, oppure invitati in eventi strutturati come il Memorie Urbane Festival.



L'Italia rappresenta ancora un terreno fecondo per la pittura, la sperimentazione e il disegno che riattivano un luogo, urbano o naturale. Roma ha una atmosfera accogliente per gli artisti, come dimostra l'americano Gaia che, passeggiando per la zona Eur deserta, viene ispirato dalle arcate fasciste e da quella piazza "dechirichiana" - che infatti riprenderà nel suo enorme disegno a parete in strada - o dall'edificio della "Nuvola", il centro conferenze dell'Eur realizzato da Fuksas.

