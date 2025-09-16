I GRANDI FESTIVAL. Da Venezia a Roma e nel Lazio. Più di 50 titoli che portano la Mostra nella Capitale e non solo

martedì 16 settembre 2025 - Evento

Cinquantasei titoli per un totale di quasi cento proiezioni per scoprire i film della Mostra Internazionale d'arte Cinematografica di Venezia 2025. È l'offerta della rassegna "I GRANDI FESTIVAL. Da Venezia a Roma e nel Lazio" giunta alla sua XXX edizione, di cui MYmovies è media partner, che porterà nelle sale cinematografiche della Capitale e della regione Lazio da giovedì 18 a martedì 30 settembre un’ampia selezione di film appena presentati al festival lagunare.



In programma tanti titoli attesi dal grande pubblico accanto a opere imperdibili e poco note. Dal Concorso, ad esempio, arrivano quasi tutte le opere che hanno ricevuto premi: il Leone d'Oro al Miglior Film Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, l’apprezzatissimo The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania (Leone d’Argento e Gran Premio della Giuria), il documentario Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi (Premio Speciale della Giuria) e A pied d'oeuvre di Valerie Donzelli, insignito del Premio per la Miglior sceneggiatura.



Dalle altre sezioni competitive sono in programma, inoltre, per Orizzonti Grand ciel di Akihiro Hata e Il rapimento di Arabella, fregiato del premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile assegnato a Benedetta Porcaroli, e dalle Giornate degli Autori, tra gli altri, Anoche conquisté Tebas di Gabriel Azorìn (Bisato d’Oro) e A Sad and Beautiful World di Cyril Aris (Premio del pubblico GdA).



La Settimana Internazionale della Critica, infine, propone oltre a Waking Hours, il programma speciale SIC@SIC: quattro cortometraggi di autori emergenti del cinema italiano come Simone Massi, Nadir Taji, Paoli De Luca e Fabio Bobbio.

Molti spettacoli saranno accompagnati in sala da registi, sceneggiatori, attori, critici cinematografici: dagli italiani Antonio Morabito (Indietro così!), Gianluca Matarrese (Il quieto vivere), Nicolangelo Gelormini insieme a Valeria Golino, Jasmine Trinca e Saul Nanni (La gioia) a nomi internazionali come Roland Sejko per Film di stato.



Novità di quest’anno sarà il convegno in programma domenica 21 settembre alle ore 11 al Cinema Farnese dal titolo Intelligenza Artificiale: tutto quello che avreste voluto sapere e non avete mai saputo chiedere promosso da Giornate degli Autori, SIAE, ANAC, 100autori e AMCF, a cura del prof. Alfredo Valeri (Sapienza, Università di Roma).



Oltre allo storica struttura di Campo de’ Fiori le proiezioni si svolgeranno, tra gli altri, ai cinema 4 Fontane, Adriano, Eden, Lux e Tibur. Mentre nella Regione Lazio sono stati coinvolti anche il Multisala Dream di Frosinone e il Politeama di Frascati.



Il biglietto per una singola proiezione sarà di 7 euro, ma, come negli anni passati, si potrà sottoscrivere un abbonamento del costo di 40 euro per 10 film (info e abbonamenti attivi da domani su vivispettacolo.it, per tutti i dettagli e il programma completo dell’iniziativa, invece, si può consultare il sito www.aneclazio.it).



Nella conferenza stampa di presentazione che si è svolta a Roma, Massimo Arcangeli, segretario generale Anec Lazio, ha parlato “di una rassegna sempre più grande che rappresenta un elemento culturale fondamentale della nostra città, l’unica a proporre sul territorio nazionale, oltre a Milano, gran parte dei titoli veneziani non distribuiti in sala”. Sulla stessa linea d’onda Leandro Pesci, Presidente Anec Lazio: "Da Venezia a Roma e nel Lazio è quest’anno un’edizione monstre per mole e qualità di titoli. Speriamo sia un’edizione record anche per numero di spettatori".



Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, ha auspicato, invece, che “l’evento possa propiziare un dialogo concreto tra istituzioni e realtà del settore per mantenere in piedi le sale cinematografiche”.



Il consigliere regionale Mario Luciano Crema a questo proposito ha annunciato “la prossima discussione in Consiglio Regionale di una normativa per definire la posizione delle sale cinematografiche e per valorizzare gli oltre quaranta cinema chiusi solo nel comune di Roma, luoghi di degrado da riconvertire in centri di socialità”.



Massimiliano Smeriglio, assessore alla cultura del Comune di Roma Capitale, ha sottolineato come questa sia una rassegna "che funziona e cresce, da sostenere ancora come istituzione. Un evento importante per tutta la città e la Regione fruibile attraverso un prezzo calmierato".



A rappresentare le Giornate degli Autori erano presenti il Presidente Francesco Ranieri Martinotti che si è augurato che queste proiezioni speciali possano fare da volano a “una stagione di visioni in sala ricca di cinema e di sale piene” e il Delegato Generale Giorgio Gosetti il quale si è detto “particolarmente orgoglioso che più del 40% dei film della rassegna provengano dalla nostra selezione, sintomo di una varietà di proposta straordinaria in una situazione in cui escono almeno 13 film a settimana”.