I GRANDI FESTIVAL. Da Venezia a Roma e nel Lazio. Più di 50 titoli che portano la Mostra nella Capitale e non solo

Dal 18 al 30 settembre torna l’iniziativa che permette di vedere in anteprima una selezione di film della scorsa Mostra del Cinema.
di Davide Zazzini

martedì 16 settembre 2025 - Evento

Cinquantasei titoli per un totale di quasi cento proiezioni per scoprire i film della Mostra Internazionale d'arte Cinematografica di Venezia 2025. È l'offerta della rassegna "I GRANDI FESTIVAL. Da Venezia a Roma e nel Lazio" giunta alla sua XXX edizione, di cui MYmovies è media partner, che porterà nelle sale cinematografiche della Capitale e della regione Lazio da giovedì 18 a martedì 30 settembre un’ampia selezione di film appena presentati al festival lagunare. 

In programma tanti titoli attesi dal grande pubblico accanto a opere imperdibili e poco note. Dal Concorso, ad esempio, arrivano quasi tutte le opere che hanno ricevuto premi: il Leone d'Oro al Miglior Film Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, l’apprezzatissimo The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania (Leone d’Argento e Gran Premio della Giuria), il documentario Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi (Premio Speciale della Giuria) e A pied d'oeuvre di Valerie Donzelli, insignito del Premio per la Miglior sceneggiatura. 
 

Dalle altre sezioni competitive sono in programma, inoltre, per Orizzonti Grand ciel di Akihiro Hata e Il rapimento di Arabella, fregiato del premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile assegnato a Benedetta Porcaroli, e dalle Giornate degli Autori, tra gli altri, Anoche conquisté Tebas di Gabriel Azorìn (Bisato d’Oro) e A Sad and Beautiful World di Cyril Aris (Premio del pubblico GdA). 

La Settimana Internazionale della Critica, infine, propone oltre a Waking Hours, il programma speciale SIC@SIC: quattro cortometraggi di autori emergenti del cinema italiano come Simone Massi, Nadir Taji, Paoli De Luca e Fabio Bobbio.


SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO

