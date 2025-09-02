Nel nome della terra, in streaming su MYmovies ONE un dramma popolare che omaggia la vita rurale

martedì 2 settembre 2025 - mymoviesone

Nel nome della terra (Au Nom de la Terre) (2019), lungometraggio d’esordio nella finzione di Édouard Bergeon e disponibile su MYmovies ONE, è un film che nasce da una necessità intima e assume il peso di una testimonianza collettiva.



Alla base c’è infatti un lutto familiare del regista francese, la morte del padre Christian, agricoltore schiacciato dai debiti e dalle logiche produttive. Una tragedia intima che viene trasposta sullo schermo e diventa specchio di una ferita sociale ancora aperta.



Il protagonista del film Pierre (interpretato da Guillaume Canet in una prova di notevole intensità emotiva) è dunque un giovane venticinquenne che torna dal Wyoming (dove si era trasferito) in Francia, per acquistare dal padre e portare avanti la fattoria di famiglia Les Grands Bois.



Il suo piano è carico di entusiasmo e speranza, costruirsi un futuro nel luogo natio assieme alla solidale moglie Claire (Veerle Baetens) e ai figli piccoli Thomas ed Emma. Tuttavia, Pierre dovrà scontrarsi con la pressione del profitto e della meccanizzazione, che porterà al suo progressivo isolamento e indebitamento.