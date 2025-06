Creation Stories, la storia del genio ribelle che scoprì gli Oasis e rivoluzionò la musica UK

Ma Welsh, la cui scrittura straborda tanto da venire quasi inseguita dallo sguardo di Moran ma allo stesso tempo perfettamente incarnata da Ewen Bremner che interpreta McGee, lo fa sempre a modo suo: sì, non importa che nella realtà non ci fosse di mezzo un treno – ma è importante per lo slang visivo-letterario di Welsh, in fine dei conti ha scritto Trainspotting, no? –, quanto quello che ha portato e che segue quel momento, cioè tutto il precipitato sociale della parabola della Creation, l’eterna scissione tra arte e commercio, la gioventù che sfiorisce nella vecchiaia.



È questo il B-side, la ghost-track di Creation Stories, quando si è passati da quelle sei settimane del ’91 in cui uscirono uno dopo l’altro "Screamadelica" dei Primal Scream, Loveless dei "My Bloody Valentine" e "Bandwagonesque" dei Teenage Fanclub, al varo della legge sul New Deal For Musicians che aiutava i giovani in difficoltà ad emergere coltivando la loro ragione di vita.



Perché, come cantano i The Creation, la band idolatrata così tanto da McGee da innalzargli il nome della sua etichetta, “I gotta hear it from your lips / Will I forget about the time?”.