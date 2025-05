Festival del Cinema Giapponese in Toscana, al via a Firenze dal 5 giugno

giovedì 29 maggio 2025 - Festival

Si terrà a La Compagnia di Firenze la seconda edizione del Festival del Cinema Giapponese in Toscana, in programma dal 5 all’8 giugno prossimi. Anche questa edizione del Festival vuole presentare aspetti non scontati del paesaggio giapponese, protagonista delle narrazioni filmiche con la forza di un vero e proprio personaggio.



In occasione dell'ottanantesimo anniversario di Hiroshima e Nagasaki (6 e 9 agosto 1945), il festival si arricchisce di un focus che va ad indagare sul dramma dello scoppio degli ordigni nucleari, nel corso della Seconda Guerra mondiale. Il focus si tiene nell'ambito del progetto "Hiroshima e Nagasaki 2025: Percorsi di memoria e di pace a 80 anni dal bombardamento atomico", che l'Università per Stranieri di Siena porterà avanti nell'arco del 2025, anche in collaborazione con l'Organizzazione no profit ANT-Hiroshima. All'iniziativa è riconosciuto il patrocinio della Rete delle Università per la Pace, dell'Ambasciata del Giappone in Italia e dell'Istituto Giapponese di Cultura in Roma.



PROGRAMMA



GIOVEDÌ 5 GIUGNO

Ore 17.30 CERIMONIA DI APERTURA

Salui istituzionali, con un video-contributo dell'Organizzazione no profit ANTHiroshima.

A seguire: Nell’ambito dei concerti offerti dai musicisa giapponesi per la pace, Heiwa e no inori (Preghiera per la pace), Takeuchi Ryotaro esegue, di Johann Sebastian Bach, Sarabanda, Giga, Ciaccona (Partita n. 2 in re minore BWV 1004).



Ore 20.30

Introduzione e visione del film Il male non esiste (Aku wa sonzai shinai, 2023) di Hamaguchi Ryusuke. (giapponese con sottotitoli in italiano. Durata: 106 minui).



VENERDÌ 6 GIUGNO - PAESAGGI GIAPPONESI

Ore 11.00 - 13.30 Introduzione e visione del film La foresta dei sogni (The sea of trees, 2015) di Gus Van Sant. Lingua (inglese/giapponese con sottootitoli in italiano. Durata: 110 minui).



Ore 17.00 - 19.00

Introduzione e visione del film Viaggio in Giappone (Sidonie au Japon, 2023) di Élise Girard. (Lingua: francese/giapponese con sottootitoli in italiano. Durata: 109 minui).



Ore 21.00 - 23.30

Introduzione e visione del film Viaggio a Tokyo (Tokyo monogatari, 1953) di Ozu Yasujir?. (Lingua: giapponese con sottotitoli in italiano. Durata: 137 minui).



SABATO 7 GIUGNO - HIROSHIMA E NAGASAKI

Ore 10.00 - 13.30 Introduzione e visione del film Le campane di Nagasaki (Nagasaki no kane, 1950) di Oba Hideo. (Lingua: italiano. Durata: 94 minui).



Ore 17.00 - 20.00

Introduzione e visione del film Rapsodia in agosto (Hachigatsu no rapusodi, 1991) di Kurosawa Akira. Lingua: giapponese con sottootitoli in italiano. Durata: 98 minui.



Ore 21.00 - 23.30

Introduzione e visione del film Hiroshima mon amour (Hiroshima mon amour, 1959) di Alain Resnais. (Lingua: francese/giapponese/inglese con sottootitoli in italiano. Durata: 90 minui).



DOMENICA 8 GIUGNO - MESSAGGI DI PACE

Ore 10.00 - 13.00

Introduzione e visione del film L’arpa birmana (Biruma no tategoto, 1956) di Ichikawa Kon. (Lingua: giapponese con sottotitoli in italiano. Durata: 114 min).



A seguire, cerimonia di chiusura. Lancio del concorso per le scuole “Per costruire la pace: a 80 anni da Hiroshima e Nagasaki”.