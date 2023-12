Le feste su MYmovies: l’animazione che si fa poesia

martedì 19 dicembre 2023 - mymoviesone

Quante dispute sotto il vischio natalizio: ci si accapiglia nei negozi per i regali, in cucina per il cibo e a tavola per, bè, qualunque cosa passi in mente allo zio strano. Tutto questo mentre in tv programmano, sempre e comunque, gli stessi film delle feste. E allora ecco giungere in soccorso MYmovies ONE con tre titoli mirati proprio a salvaguardare la pace interiore delle famiglie. La famosa invasione degli orsi in Sicilia, La tartaruga rossa e Minuscule – La valle delle formiche perdute: tre viaggi per altrettante esperienze di vita capaci di riconciliarci con chi ci sta attorno, tre odissee dalla Francia all’Italia, dall’Europa al Giappone, dal mondo degli uomini a quello della natura.



LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA



Partiamo proprio da quello che abbiamo più vicino, e cioè La famosa invasione degli orsi in Sicilia, che raduna due pesi massimi della letteratura e del fumetto italiani – Dino Buzzati e Lorenzo Mattotti.



Pubblicato a puntate sul “Corriere dei Piccoli” durante la guerra, interrotto a metà e poi ripreso, radunato sempre nel 1945 in volume e corredato dalle illustrazioni dello stesso Buzzati, il romanzo che narra della discesa nella pianura del Granducato dell’isola (originariamente era la Maremma) del re degli orsi Leonzio assieme a tutta la sua gente per ritrovare il figlio Tonio è uno dei grandi classici della letteratura per ragazzi, che finalmente dopo uno spettacolo teatrale negli anni ’60 trova la sua trasposizione cinematografica grazie ad una cordata composta tra gli altri da Pathé, France 3 Cinéma, Indigo Films e Rai Cinema.



Al timone di questo progetto da quasi dodici milioni di euro c’è Mattotti, uno degli illustratori, fumettisti e animatori italiani più conosciuti nel mondo, che firma un’opera fuori dal tempo, capace di cullare il materiale di partenza come di aderire perfettamente al tratto e all’idea di matita portato avanti nella sua decennale carriera.