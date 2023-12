Fortune Entertainment, sfoglia il numero di dicembre-gennaio

mercoledì 13 dicembre 2023 - Evento

“Il 2023 è stato un anno importante che ha portato il mercato a livelli più vicini a quelli prepandemici. Ora investiamo su produzioni locali italiane. Disney non è solo un brand, è sinonimo di emozioni in tutto il mondo. Celebrare il traguardo del centenario significa confermare il nostro impegno nel mantenere sempre vivo il profondo legame con il nostro pubblico. I recenti successi dei contenuti seriali locali di Disney+ ci stanno portando risultati di cui siamo molto fieri”.



Sono alcuni dei temi affrontati nella lunga intervista di copertina del nuovo numero di Fortune Italia Entertainment da Daniel Frigo, AD Italia & Turchia e Head of Walt Disney Studios Italy.



Frigo nel presentare il film di Natale Wish, nelle sale dal 21 dicembre, parla del mercato italiano con parole di entusiasmo: “I 32 milioni di euro incassati da Barbie in una data come quella del 20 luglio sono straordinari, così come i 28 milioni realizzati da Oppenheimer se consideriamo che il maggior incasso del regista Nolan in Italia era stato Il cavaliere oscuro – Il ritorno con 14,7 milioni di euro: pensare che un film di questa tipologia abbia incassato il doppio, fa riflettere su alcune dinamiche che sono probabilmente cambiate. Impressionante anche il successo del film di Paola Cortellesi, alla quale va tutta la mia stima”.



SFOGLIA IL NUMERO DI DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024



È ora possibile scaricare gratuitamente l'edizione doppia di Dicembre 2023 – Gennaio 2024 realizzata da Fortune Italia in collaborazione con MYmovies con la cura editoriale di Pier Paolo Mocci.



Un numero incentrato su due grandi speciali. Il primo sull’audiovisivo in Trentino con analisi e approfondimenti sui servizi e le caratteristiche di un territorio capace di generare un indotto del +380% a fronte delle oltre 300 produzioni che hanno deciso di girare negli ultimi dodici anni con la Trentino Film Commission.



Altro contenuto speciale quello sui libri e il mondo dell’editoria, a cura di Giulia Ciarapica. Un fatturato da 3,4 miliardi di euro per oltre 70 milioni di copie vendute l’anno e una vitalità in continua crescita. Ne parlano su Fortune Italia Entertainment oltre 30 scrittori, con un’intervista a Chiara Valerio.