Cinebike Shorts, premiati i migliori corti del primo festival bike-in del Friuli Venezia Giulia

lunedì 26 giugno 2023 - Festival

Cinebike, il primo festival bike-in del Friuli Venezia Giulia, ha premiato a Grado la creatività dei ragazzi nella serata dedicata a Cinebike Shorts, il concorso nazionale rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado dedicato alla mobilità lenta e sostenibile, con un padrino d’eccezione, il celebre rapper Frankie hi-nrg mc.



Per partecipare al concorso Cinebike-Shorts, i ragazzi (singolarmente o come lavori di classe) hanno realizzato un elaborato audiovisivo dedicato al tema della sostenibilità e della mobilità lenta, della durata massima di dieci minuti. I corti in concorso sono stati caricati nel mese di maggio su una pagina dedicata di MYmovies e valutati dalla sua community. In seguito una commissione una commissione interna al festival ha giudicato le opere pervenute da ogni parte d’Italia decretando i vincitori.



Sei sono state le scuole premiate: nella categoria secondarie di primo grado al primo posto La gara della 3 A dell’Istituto Comprensivo "Francesco Torraca"-Matera (MT), al secondo Pedala della Classe 3B dell’Istituto Comprensivo Destra Torre-Aiello del Friuli (UD), e al terzo Piccoli grandi passi, un lavoro delle classi seconde dell’Istituto Comprensivo di Motta di Livenza (TV).



Nella categoria secondarie di primo grado, il podio è andato al video Sostenibilità a pedali della classe 4A del Liceo Scientifico Galilei di Trieste, il secondo ad Heart Keeper realizzato dagli studenti di grafica 5C-4D-2M-2A del Liceo Scientifico Isaac Newton di Roma e il terzo posto a Bike Maps PCTO, Classe 3G del Liceo Scientifico "Manfredo Fant"-Carpi (MO).



Menzione speciale per Green is better delle classi miste primarie dell’Istituto Comprensivo Pordenone Centro. I vincitori hanno vinto dotazioni informatiche/audiovisive e buoni in denaro per l’acquisto di materiale didattico.



“Siamo rimasti davvero colpiti per come i ragazzi abbiano saputo sviluppare il tema della mobilità sostenibile attraverso i loro corti – sottolinea Silvia Moras, direttrice artistica di Cinebike Festival – nonostante sia un tema di grande attualità, infatti, nel panorama cinematografico non esistono molti esempi di realizzazioni dedicate a questi temi. I ragazzi hanno dimostrato grande coerenza, ed impegno, oltre ad una conoscenza di utilizzo e di realizzazione video propria delle loro generazioni.



Per i ragazzi della scuola di Aiello, la presenza di Frankie hi-nrg mc è stata una duplice sorpresa e una grandissima emozione, dal momento che il loro video Pedala si è ispirato proprio all'omonima canzone dell'artista"