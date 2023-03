Stasera in TV: i film da non perdere di venerdì 17 marzo 2023

Regia di Leigh Whannell. Un Film con Ming-Zhu Hii, Mark Doggett, Zia Kelly, Michael M. Foster, Kai Bradley, Rosco Campbell, Dave Mondon, Eric Kwok, Puven Pather, Arthur Angel. Titolo originale: Upgrade. Genere Azione - Australia, 2018.



Grey Trace è un meccanico vecchio stile, rimasto disoccupato quando le auto tradizionali hanno iniziato a diventare obsolete in favore di vetture dotate di intelligenza artificiale alla guida. Sua moglie invece è una donna in carriera dalle rosee prospettive. Grey la convince ad accompagnarlo quando va a riconsegnare un'auto che ha rimesso a nuovo al ricchissimo Eron Kreen, ma sulla strada del ritorno l'IA della vettura della moglie impazzisce e li conduce nei bassifondi, dove vengono aggrediti. La moglie finisce uccisa e Grey paralizzato, ma Eron prende a cuore la sua situazione e si offre di ridargli la mobilità impiantandogli un chip sperimentale, STEM, che è in grado di controllare per lui il suo corpo. Grey accetta e usa la ritrovata mobilità e le capacità del chip per avere vendetta sugli assassini di sua moglie.