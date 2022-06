Il ritratto del duca, l'ultima brillante commedia di Roger Michell. In streaming su NEXO+

giovedì 30 giugno 2022 - TROVASTREAMING

Newcastle, 1961. Kempton Bunton ha sessant'anni e qualcosa da dire, sempre. Contro il governo, contro la stupidità, contro l'ingiustizia sociale soprattutto, che combatte come Robin Hood nella Contea di Nottinghamshire. Ma la battaglia più strenua è quella domiciliare con Mrs. Bunton, la consorte inasprita dalla vita e dalla morte prematura della loro figlia. Kempton scrive drammi che nessuno leggerà e si batte con la BBC per abolire il canone agli anziani e ai veterani di guerra. Metà del tempo lo passa a opporsi, il resto a cercare un lavoro. Per contribuire all'economia familiare, il figlio minore ruba alla National Gallery il ritratto del Duca di Wellington. Rimproverato il suo ragazzo per il gesto, Kempton ne diventa complice chiedendo un riscatto al governo inglese da reinvestire in opere di bene. L'imprevisto, però, è dietro il corner.



Il regista Roger Michell, scomparso nel settembre 2021, è l'autore divenuto famoso grazie alla regia di una commedia romantica divenuta un classico: Notting Hill. MYmovies.it

L'attore protagonista Jim Broadbent, accompagnato dalla splendida e ironica Helen Mirren, è un campione di simpatia che usa come strumento del crimine. A sostenerlo nella scalata al cuore dello spettatore c'è un regista che sa come presentarlo al meglio, e inseguirlo nelle sue peripezie.



Il ritratto del duca è disponibile in streaming su NEXO+.