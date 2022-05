Sguardi Altrove 2022, una Sicilia tutta da scoprire con Cùntami

giovedì 12 maggio 2022 - mymoviesone

Arriva in streaming grazie al festival al femminile Sguardi Altrove il documentario Cùntami. La regista Giovanna Taviani racconta il suo viaggio on the road tra le strade della Sicilia alla ricerca di chi tiene viva nel presente la tradizione dei pupari e dei cantastorie. Prende le mosse da una colonna portante di questa forma di espressione artistica, Mimmo Cuticchio, per poi allargare il campo a chi con lui ha collaborato magari prendendo poi una strada autonoma e a chi comunque alimenta un'inestinguibile passione per questa forma di narrazione che ha radici ancestrali.

Un viaggio dai mulini a vento che potrebbero avere ispirato Cervantes al petrolchimico di Gela, passando per la fatiscente abitazione in cui visse Danilo Dolci.



Un territorio fatto di luci ed ombre che merita di essere meglio conosciuto grazie a questa opera disponibile per il pubblico online fino a venerdì 13 maggio.