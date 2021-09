Il Cinema attraverso i Grandi Festival, un evento per rivivere il meglio del cinema internazionale

mercoledì 15 settembre 2021 - Festival

Al via la rassegna Il Cinema attraverso i Grandi Festival: Cannes, Locarno, Venezia a Roma e in Regione che si terrà dal 16 al 26 settembre.

Anche quest'anno l'obiettivo è di rendere fruibile ed accessibile al maggior numero di spettatori una finestra privilegiata sulle ultime tendenze del cinema internazionale, ampliando questo appuntamento esclusivo oltre i confini della capitale. La proiezione dei titoli selezionati avverrà, infatti, non solo a Roma ma anche all'interno di sale cinematografiche nel Lazio, al fine di consentire un coinvolgimento più articolato delle realtà del territorio.



La manifestazione, che rappresenta un'importante occasione di ripartenza per tutto il settore dopo un periodo critico legato all'emergenza sanitaria, contribuirà a valorizzare l'importanza dell'esperienza cinematografica, offrendo al pubblico un confronto attraverso opere di grande valore artistico, con la proiezione in esclusiva sul grande schermo di una selezione accurata di titoli direttamente dalla 78° Mostra del Cinema di Venezia, dal 74° Locarno Film Festival e, nella edizione 2021, dal 74° Festival di Cannes, tutti proiettati in versione originali con sottotitoli in italiano.



A comporre il cartellone dei film in programma dal 16 al 26 settembre ci saranno 40 titoli proiettati in dieci cinema dislocati in vari quartieri della città, da Prati (Adriano, Eden Film Center, Giulio Cesare) a Trastevere (Intrastevere, Spazio Scena), dal centro storico (Cinema Farnese), Quattro Fontane, Nuova Olimpia) a Testaccio (Greenwich) a San Lorenzo (Tibur) e nel Lazio: Palma di Trevignano (RM), Cineteatro Buonarroti di Civitavecchia (RM), Multisala Rio di Terracina (LT).



Inoltre, come ogni anno, la programmazione cinematografica sarà arricchita da incontri con registi e protagonisti dei film presentati. Il regista Abel Ferrara incontrerà il pubblico venerdì 17 settembre alle ore 22.00 al Cinema Eden per presentare il suo ZEROS AND ONES premiato al Locarno Film Festival come Miglior Regia. Il 22 settembre alle 20.00 presso il Cinema Quattro Fontane il regista Hamaguchi Ryusuke sarà eccezionalmente a Roma per presentare in anteprima DRIVE MY CAR, film vincitore al Festival di Cannes del Premio alla Miglior Sceneggiatura, ispirato a un racconto breve di Haruki Murakami.

Il 22 settembre alle ore 21.00 al Cinema Farnese Silvia Jop, Direzione Premio Inclusione Edipo Re, Paolo Giordano, membro giuria Premio Inclusione Edipo Re insieme al regista Ameer Fakher Eldin presenteranno il film AL GARIB vincitore del Premio Inclusione Edipo Re e del Premio SIAE al talento creativo.