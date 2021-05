IWONDERFULL, in vacanza per una notte o per un’estate intera

lunedì 24 maggio 2021 - mymovieslive

Sta arrivando l’estate e chissà come e dove la passeremo. Una cosa è certa, abbiamo tutti bisogno di una vacanza. Per questo IWONDERFULL ha pensato di mettersi a disposizione aprendo un’agenzia di viaggi molto particolare, offrendo a tutti i turisti incalliti del cinema un itinerario per tutti i gusti, dall’avventura al lettino e l’ombrellone fisso, passando per un’intensa e brevissima fuga dalla realtà. Tutto questo per avere l’impressione di essere In vacanza da una vita.



La Prima Visione IWONDERFULL di questa settimana è All These Sleepless Nights, film tra i più affascinanti degli ultimi anni. Tra finzione e documentario il regista Michal Marczak segue la lunga notte di Kris e Michal, due studenti d’arte di Varsavia che si gettano liberi di assaporare la vita tra sesso, droga, musica e amore. Opera affascinante, onirica e perennemente sospesa, All These Sleepless Nights è un magnifico canto della giovinezza, delle sue incertezze, illusioni e soprattutto emozioni, incontrollabili e potenti.



Il film della settimana è una commedia, un genere infido. Lo spettatore ride, sorride, si compiace spesso, perché vede i protagonisti in situazioni che nella vita reale sarebbero traumatiche. Alla base della comicità c’è molto spesso la cattiveria. La prima vacanza non si scorda mai (guarda la video recensione) di Patrick Cassir è una commedia ben riuscita per queste ragioni. Si scherza su tutte le volte che hai sognato un servizio a cinque stelle e ti è andata male. Ancora peggio quando succede con un partner che di ridere non ha proprio voglia. Patrick Cassir e Camille Chamoux sono una coppia nella vita. Lui regista, lei interprete e co-sceneggiatrice, hanno scritto questo film basandosi su esperienze molto personali. Per questo sono molto bravi a far ridere, senza dimenticare che, come l’horror, la commedia ha un obbligo sociale da assolvere: far ridere sugli accidenti della vita. E la prossima volta che andrete in vacanza starete attenti a molte cose davvero importanti.



Le vacanze in Italia sono spesso basate su tradizioni incrollabili. Come quelle che racconta Giovanni Totaro in Happy Winter, un vero e proprio documento antropologico delle abitudini, usi, costumi, ma anche debolezze, cialtronerie e dolori del nostro paese. Spiaggia di Mondello, Palermo. All’inizio della stagione balneare vengono costruite su questa lingua di sabbia centinaia di cabine che diventano casa e palcoscenico per una comunità che ferma il tempo per settimane e mesi, sperando che, una volta finita l’estate, possa arrivare davvero un Happy Winter. Totaro scova e segue un ampio spettro di tipi e caratteri, tutti rinchiusi in una bolla fatta di sole, mare e ipocrisia nella quale hanno scelto di imprigionarsi, cercando di dimenticare i problemi, la crisi, forse anche la vita, almeno per un po’.



