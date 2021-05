IWONDERFULL, le novità della settimana tra genio e della sregolatezza

lunedì 17 maggio 2021 - mymovieslive

Il talento non è un oggetto facile da gestire. Spesso se ne resta prigionieri, schiavi, una morsa da cui è difficile divincolarsi. Per sentirsi più liberi, gli uomini e le donne di genio tendono a essere autodistruttivi, in forme diverse paragonabili a gesti artistici. Questa settimana IWONDERFULL racconta tre storie in cui genio e sregolatezza camminano insieme.



Orson Welles è stato uno dei più grandi registi della storia del cinema. Rivedere oggi Quarto potere è ancora un’esperienza sconvolgente per la modernità straordinaria dell’uso del mezzo cinematografico. La sua carriera sarebbe dovuta essere straordinaria, invece è stata travagliata e discontinua. Welles ci ha lasciato una manciata di capolavori, ma certamente molto meno di quanto avrebbe potuto se solo… La domanda è lecita: se solo le major hollywoodiane non lo avessero osteggiato o se solo lui fosse stato meno indomabile? Non lo sapremo mai, quello che ci resta è la bellezza de L’infernale Quinlan, La Signora di Shangai, soprattutto L’orgoglio degli Amberson, che era anche il suo, come quello di Charles Foster Kane, personaggio plasmato a sua immagine e somiglianza. Di tutto questo parla Mark Cousins nel suo documentario Lo sguardo di Orson Welles (guarda la video recensione), Prima Visione IWONDERFULL della settimana. Grazie all’accesso esclusivo al materiale privato di Orson Welles, Cousins esplora la personalità di un genio, trent’anni dopo la sua morte.



Marianne Faithfull invece è ancora viva, anche se non è stato facile. Compagna di Mick Jagger, vera e propria musa dei Rolling Stones, ma forse di una città intera, la Londra degli Sessanta, quando la capitale britannica era il centro del mondo. Ha vissuto molte vite Marianne Faithfull, le ha raccontate una regista d’eccezione, Sandrine Bonnaire, una delle attrici di maggior talento che il cinema francese ha regalato al mondo negli ultimi quarant’anni. Incontro tra due donne eccezionali, Faithfull (guarda la video recensione) è un film della settimana da non perdere.



Come da non perdere è la I Wonder Story. Lenny Abrahamson è reduce dal successo di Normal People, una delle serie più amate del 2020. Nel 2014 arrivò al Biografilm Festival di Bologna con questo film in cui si mescolano musica, genio e disagio esistenziale, in molte forme diverse. Opera affascinante, che negli si sta trasformando, giustamente, in un cult da riscoprire, con una colonna sonora straordinaria, Frank è un film che come pochi racconta il binomio tra genio e sregolatezza, ispirato uno stralunato musicista inglese realmente esistito.

Frank non è solo un genio della musica, ha un vezzo inquietante: porta una gigantesca maschera di cartapesta. Forse è un pazzo, forse un profeta, ma dopo aver lavorato con lui non sarai mai più lo stesso. Sotto la maschera Michael Fassbender in una delle migliori interpretazioni della sua carriera. Al suo fianco Domhnall Gleeson e Maggie Gyllenhaal.



