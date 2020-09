Sedicicorto 2020, guarda il festival di cortometraggi in streaming su MYmovies

giovedì 24 settembre 2020 - Festival

Sedicicorto Forlì International Film Festival, in programma dal 2 all’11 ottobre annuncia l’offerta streaming disponibile sul canale dedicato di MYmovies. Nel frattempo, gli abbonamenti per assistere agli eventi live alla Sala San Luigi sono già quasi sold out.



Su MYmovies sarà possibile accedere a cinque sale virtuali, i cui nomi sono stati scelti per omaggiare il Maestro Federico Fellini nel centenario della sua nascita. La Sala Roma è dedicata alla sezione Movie, ovvero il concorso internazionale. A CortItalia, il concorso per le produzioni italiane, è riservata la Sala Amarcord. Animalab, la competizione per i cortometraggi animati, avrà come luogo virtuale deputato la Sala Fellini. Sala Casanova sarà il palcoscenico di CortInLoco, il concorso per le produzioni realizzate in Emilia Romagna. Infine, la Sala Giulietta sarà dedicata a una selezione dei cortometraggi animati per gli spettatori più piccoli, opere che hanno fatto parte della 10.ma edizione di Animare Cartoon Film Festival.



Un’offerta ricchissima di cortometraggi tutti disponibili per il periodo del festival per chi si collega dall’Italia e con un’ampia selezione disponibile anche per chi risiede fuori dai confini nazionali. Sedicicorto abbatte le frontiere per dieci giorni, offrendo ai cinefili appassionati di cinema breve una selezione di alto livello della produzione degli ultimi dodici mesi, con molte opere premiate nei più importanti festival del mondo.



Tre le tipologie di abbonamento: BASIC, SOSTENITORE e PARTNER da acquistare QUI.



