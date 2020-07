Il Filming Italy Sardegna Festival è in streaming su MYmovies

giovedì 23 luglio 2020 - Festival

Il Filming Italy Sardegna Festival, diretto da Tiziana Rocca e in programma dal 22 al 26 luglio, sarà disponibile su MYmovies con una selezione di titoli, eventi e panel istituzionali. Ma se i film saranno accessibili ai soli accreditati, i webinar saranno invece visibili da tutti, in diretta dal Forte Village di Cagliari.



Film ed eventi tratteggiano un'edizione "dedicata alle donne": se Isabelle Huppert - protagonista sabato 25 luglio di un esclusivo webinar - riceverà il Filming Italy Woman Power Award, al regista Riccardo Milani sarà assegnato il Women in Film – Filming Italy Award “come ringraziamento per la sua sensibilità nei confronti delle donne”.



Ma questa terza edizione sarà anche l'occasione per "affrontare la situazione cinematografica attuale post lockdown con i problemi legati al Covid", con due interessanti panel, uno sul cinema e l’altro sulle serie televisive, alla presenza di diversi produttori e broadcaster internazionali e italiani.





Questi gli appuntamenti su MYmovies:



I WEBINAR

Le star ospiti del Festival saranno i protagonisti degli attesi webinar sulla loro carriera e professione: da Matt Dillon a Isabelle Huppert, da Paola Cortellesi e Maria Sole Tognazzi a Ficarra e Picone, ma anche John Turturro, Marco Bocci, Giorgio Pasotti. Il dirigente e scrittore Guido Maria Brera e l’ex Duchessa di York, Sarah Ferguson, racconteranno infine al pubblico le loro esperienze. I webinar saranno aperti anche ai non accreditati al festival, previa registrazione e prenotazione del posto su MYmovies.



LE COMMEDIE

Due esordi alla regia dei loro attori protagonisti: D.N.A. – Decisamente non adatti di e con Lillo e Greg, in cui due ex compagni di scuola molto diversi si scambiano fra loro il patrimonio genetico con conseguenze tragicomiche, e 7 ore per farti innamorare di e con Giampaolo Morelli, in cui un timido appena lasciato dalla promessa sposa va a lezioni di seduzione da una donna delusa dagli uomini. In Cambio tutto! di Guido Chiesa infine è una donna (interpretata da Valentina Lodovini) a modificare radicalmente il suo atteggiamento verso la vita e verso gli uomini.



I FILM DRAMMATICI

Un altro debutto italiano di un attore alla regia, questa volta Marco Bocci, è A Tor Bella Monaca non piove mai, storia di una famiglia alle prese con la possibilità (o meno) di cambiare le proprie circostanze. Il Filming Italy Sardegna Festival mostrerà in anteprima su MYmovies i primi venti minuti del nuovo thriller a firma di Toni D’Angelo, Calibro 9, che vede al centro una truffa telematica da 100 milioni e un avvocato penalista in lotta per la propria vita contro la ‘ndrangheta, e la prima mezz’ora di Bastardi a mano armata di Gabriele Albanesi, che ha come protagonista un criminale appena uscito dal carcere costretto a prendere ostaggi i proprietari dello chalet di montagna presso il quale aveva nascosto la refurtiva prima del suo arresto.



I DOCUMENTARI ECOLOGICI

Ne Gli eroi del Mediterraneo il biologo marino spagnolo Manu San Felix indaga sul danno arrecato alla flora e fauna subacquea dagli uomini e in Sea of shadows – Trafficanti di mare l’austriaco Richard Ladkani punta l’obbiettivo sul pesce totoaba e la focena vaquita, due specie a rischio di estinzione fra il Golfo di California e il mercato nero della Cina e di Hong Kong. Infine Jallikattu del regista indiano Lijo Jose Pellissery racconta la vicenda di un macellaio coinvolto insieme al suo villaggio nella caccia di un bufalo sfuggito al suo destino.



LO SGUARDO SULLA STORIA

Il documentario Fucilateli - Commissione di inchiesta su Caporetto 1918/1919 di Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpello riflette sulle centinaia di esecuzioni avvenute nei mesi successivi alla disfatta di Caporetto, ma non solo, attraverso le testimonianze di Stefano Amadio, giornalista, regista, autore, del docente dell’Università di Padova Marco Mondini, del Procuratore Militare Marco De Paolis e di Irene Guerrini e Marco Pluviano, tra i massimi esperti in campo di pena capitale durante il Primo Conflitto. Invece il fantascientifico In Her Shoes diretto da Maria Iovine descrive un mondo distopico in cui sono le donne a detenere il potere, riscrivendo la Storia e affidando agli uomini il ruolo di custodi della casa e della famiglia.



I PANEL ISTITUZIONALI

Quello dedicato al cinema, “La distribuzione internazionale tra cinema e TV. Cosa è cambiato dopo il lockdown” vedrà confrontarsi Gabriele Muccino, Nicola Borrelli (Direttore Generale Direzione Generale Cinema MIBACT), Paolo Del Brocco di Rai Cinema, Luigi Lonigro di 01 Distribution e Mario Lorini di ANEC, nonché le presenze internazionali di Bill Gerber, Charles Roven e Steven Gaydos di Variety Il panel dedicato alla televisione, “La ripartenza delle serie TV dopo il lockdown”, metterà invece in dialogo Giancarlo Leone (Presidente APA), Nathalie Biancolli di France Télévisions, Simone Emmelius della ZDF, Chiara Sbarigia, Direttore Generale dell'Associazione Produttori Audiovisivi, Nils Hartmann, Direttore Produzioni Originali di Sky Italia, Francesco Nardella, vicedirettore di RAI Fiction, Luca Bernabei di Lux Vide e Andrea Scrosati di Freemantle.