Parola d’onore, uno scorcio di vita che stimola le riflessioni del pubblico

lunedì 8 giugno 2020 - Festival

Ieri sera alle 21.00, all’interno della programmazione del Biografilm Festival 2020, il pubblico ha potuto godere della visione di Parola d’onore, documentario diretto da Sophia Luvarà che racconta la battaglia di un giudice coraggioso contro la 'ndrangheta e la sua missione di allontanare i figli adolescenti dei boss dalle loro famiglie. Un mondo complesso in cui la regista entra con delicatezza in punta di piedi, introducendo chi guarda a una realtà purtroppo ancora troppo presente sul nostro territorio.



Proprio questo aspetto è stato l’elemento più apprezzato dagli spettatori che ringraziano per l’opportunità di aver potuto riflettere su queste storie di vita. C’è anche chi commenta dicendo che sarebbe un ottimo prodotto da esportare nelle scuole: “Un film molto utile e necessario per i ragazzi. Ottimo per le scuole ma anche per il grande pubblico”.

Parola d’onore sarà disponibile in streaming sulla piattaforma del Biografilm Festival fino alle ore 21.00 di lunedì 8 giugno. Ecco intanto i migliori commenti che stanno accompagnando la visione del film:



Bellissimo. Sophia ha una regia sorprendente come sempre. grazie per questo scorcio di vita che purtroppo ancora esiste in calabria ed altrove. Barbara

È un film di una sensibilità assoluta, nelle drammaticità del contesto in cui vivono i protagonisti, nella durezza delle esperienze vissute il regista riesce a cogliere nei giovani interpreti

tutta la fragilità della loro giovane età. Positivo il messaggio di speranza per una vita lontana dal crimine.

Un prodotto decisamente interessante perchè analizza con molta delicatezza un aspetto, quello del destino già scritto, che quasi mai viene approfondito. Manfredi

La n'drangheta spiegata attraverso gli occhi dei suoi protagonisti più fragili: un punto di vista insolito che consente di capire meglio un impianto culturale che non smette di produrre nuove leve. col suo stile pulito il film lascia emergere la forza del conflitto interiore di questi ragazzi, coinvolgendo e lasciando in chi guarda una sorta di amara sensazione di ansia e incertezza nel futuro

Shakespeare a reggio calabria. Markus Nikel

Film che illustra con delicatezza le devastanti conseguenze affettive del crescere in un ambiente ndranghetista. Impeccabile il posizionarsi discreto della regista. Camilla 2290

Iniziativa meritoria dello stato. Quello che resta impressa è l'indolenza umana di questi giovani, non tutti ritrovano un fervore di vita sincero, il racconto più sincero è del giovane con occhiali e tuta grigia che parla dei suoi ricordi col padre, o l'altro che aveva letto balzac. Percorsi umani difficili, e il quad alla fine non è propriamente una passeggiata. L'ultima scena che indugia sugli oggetti sacri come cimeli di vita...insomma un trattato di antropologia culturale. Brava Sophia.

La ndrangheta non è stata ancora molto raccontata, ed ancora meno la calabria. questi ragazzi non sono ndranghetisti, ma è difficile che per loro ci sia un destino diverso dall'affiliazione o dalla collateralità; a quell'ambiente. Buon documentario, linguaggio sobrio.

Riuscire ad insinuarsi, con una cinepresa, nell'intimità adolescenziale non è facile. Farlo con vite così sottili e per certi aspetti, fragili ancora meno. brava la regista, bello il progetto e molto belle certe inquadrature, che davano il senso di ricerca.

Bellissimo e corretto, non giudica ma fa riflettere. Alisea