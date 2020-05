Roma Termini, un documento essenziale che obbliga a riflettere

sabato 23 maggio 2020 - mymovieslive

Ieri sera, un appassionato dialogo tra gli spettatori di MYMOVIESLIVE ed il regista Bartolomeo Pampaloni ha accompagnato la visione del documentario Roma Termini. Il regista ha espresso la propria gratitudine verso un pubblico che si è dimostrato all'altezza delle delicate tematiche affrontate, mostrando una grande sensibilità e un forte coinvolgimento: "Uno sguardo profondo su delle vite vissute al margine... un film crudo ed estremamente toccante." (Flavia - Platea 2 - Settore 3 - Posto 35); "Bella questa realtà cruda. Un pezzettino visto da tutti di prima mattina, potrebbe servire a migliorare il mondo." (rosa - P3 - S1 - P1); "Grazie Bartolomeo, uno spaccato di vita toccante che ti fa cambiare il punto di vista." (Daniela - P1 - S4 - P52).



Il pubblico si è potuto rivolgere direttamente a Bartolomeo Pampaloni per porre domande, condividere riflessioni e mostrare il proprio apprezzamento, come ad esempio Donatella (P2 - S8 - P22) che commenta "Un momento, un attimo possono fare la differenza sia nella caduta che nella rinascita. L'importante è non distogliere lo sguardo e questo film lo dice", alla quale il regista risponde "Sì Donatella, l'importante è non distogliere lo sguardo, non addormentare il cuore".



La passione e la reciproca gratitudine è emersa in modo deciso dai commenti che hanno accompagnato la visione di Roma Termini, venerdì 22 maggio alle 21.00, all'interno della sala web nell'ambito della campagna di sensibilizzazione #iorestoacasa.



Questa sera, sabato 23 maggio alle 21.00, #iorestoacasa con MYmovies propone un altro appuntamento: La memoria degli ultimi, un racconto che sprofonda nella memoria della Resistenza, alla cui visione sarà presente in chat anche il regista Samuele Rossi.





Ecco intanto i milgiori commenti che hanno accompagnato la visione di Roma Termini:



Struggente e poetico. Chissà come sta Antonio oggi... e come sono stati il suo viaggio e poi l'arrivo a Messina... stefania.seagull - P1 S5 N11

Ho ripreso fin da subito, è stato un rapporto diretto e spontaneo, che prima di tutto è stato fatto d'amicizia e fiducia. Siamo stati insieme alla stazione. Bartolomeo - P2 S4 N28

Documentario realistico della società attuale e delle sue discrepanze, bel film che fa riflettere molto... Claudio - P1 S5 N9

Sono persone che non hanno filtri né maschere o ruoli da difendere e proteggere, sono tutti lì, sfacciatamente, sotto lo sguardo di tutti nella loro nudità. Bartolomeo - P2 S4 N28

Bello, bellissimo: molto realistico, forte e sincero. Umanità che si tocca con mano. Bravo Bartolomeo. Giusy - P2 S2 N44

Grazie Bartolomeo, per esserti fermato e averci raccontato le storie di queste persone, che altrimenti non avrebbero avuto modo di farsi sentire. La realtà della gente che vive per strada mi ha sempre toccata nel profondo e il primo pensiero all'inizio dell'epidemia è andato proprio a loro... spero che siano stati aiutati in qualche modo. Erica - P1 S3 N60

Straordinario il regista... troppo triste per scrivere un commento. Grazie a MYmovies per la proposta. Santa - P1 S8 N40

Uno sguardo profondo su delle vite vissute al margine... un film crudo ed estremamente toccante . Grazie MYmovies , chapeau Bartolomeo Pampaloni! Flavia - P2 S3 N35

Grazie per averci portato a vedere il cuore e i sentimenti di queste persone che spesso vediamo in modo superficiale... le riprese di Scarpa davvero intense, la dedica finale lo avrà reso felice ovunque lui sia... Emily - P1 S8 N45

Complimenti! Spero che oggi Tonino stia bene e anche tutti gli altri "abitanti" di Roma Termini. aric - P2 S8 N37

10 stelle. Un film coraggioso, potente, senza pretese di dare un giudizio ma soltanto una lucida testimonianza. Emozionante e necessario. Fren - P1 S1 N59

Toccante. E che facce bellissime. Fotografia spettacolare. Mi sembra di capire che la partecipazione al film ha avuto un impatto positivo per Antonio, spero proprio che sia stato così anche per gli altri. Valentina - P1 S4 N16

Qualche anno fa ho avuto il piacere di vedere la versione integrale e mi ha emozionato fino alle lacrime...Grandi occhi i tuoi, Bartolomeo! Grazie...un grande abbraccio. Francesca_Alamia - P2 S6 N60

Grazie per questa opportunità. Intenso e commuovente anche se molto duro. Annarita - P2 S8 N35

Ci sono viaggi che ti mettono in pari con il mondo. Questo è uno di quelli, con le anime dei fratelli in strada mostrate per quello che sono, senza veli. rosa - P3 S1 N1

Riesce a raccontare con verità e umanità l'esperienza degli invisibili… Grazie. Alberta - P2 S4 N45

Bellissimo, non solo per le storie che sei riuscito a raccontare, ma anche per la fotografia! Annamaria - P2 S3 N40

Non bastano 5 stelle per un film così lucido, potente, coraggioso, poetico... Nessun giudizio, nessuna morale, fantastico! Hildegard - P1 S6 N37

Accorgersi di chi vive ai margini della società significa restare umani. Complimenti, una raffigurazione toccante. Desi - P1 S4 N45