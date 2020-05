iorestoacasa con MYmovies e Toscana Movie Nights

mercoledì 13 maggio 2020 - mymovieslive

Il cinema toscano va sotto la luce dei riflettori con la rassegna di titoli promossa da MYmovies e CNA Cinema & Audiovisivo Toscana. Sette opere in sette serate, dal 21 al 27 maggio, in cui la Toscana emerge come motivo di sottofondo e aggregazione più che come perimetro geografico: escursioni che accompagnano incursioni, verso altre regioni, altri paesi e altri mondi.



Rimangono però le voci legate al territorio e le espressioni del suo cinema indipendente contemporaneo, per film dalla forte carica umana che non mancano di portare l’attenzione verso temi di solidarietà, vicinanza e rispetto.





IL PROGRAMMA



Un focus locale che inizia in realtà dalla prospettiva più globale, planetaria: quella di Terra, film a opera di Marco De Angelis e Antonio Di Trapani che il 21 maggio alle 22 si aprirà su un pianeta in pericolo, e proseguirà con una riflessione sul ruolo che l’umanità ha giocato nella storia della terra. Una fantascienza concettuale e compassionevole, altamente sui generis, che si narra e si specchia sempre fuori campo.



Dal macro al micro nel giro di un giorno, con il 22 maggio prenotato per un viaggio nell’universo della stazione di Roma Termini, regia di Bartolomeo Pampaloni. Un documentario del 2014 che raccoglie le storie dei senzatetto che gravitano attorno alla stazione, fatto di osservazione e di grande intimità.



Un altro documentario, questa volta orientato alla memoria più che al presente, attenderà gli spettatori di MYmovies il 23 maggio: La memoria degli ultimi, di Samuele Rossi. A pochi giorni dal 25 aprile, un’immersione nei racconti partigiani che riporta i protagonisti della Resistenza italiana nei luoghi dove hanno combattuto, sofferto, e definito una generazione intera. Lo stesso Samuele Rossi tornerà il giorno successivo, 24 maggio, con un’altra opera, Biografia di un amore, che è parte della medesima sfera d’indagine. Concentrandosi su un individualità particolare, quella dell’artista, sognatore e in gioventù partigiano Germano Pacelli, Rossi studia un uomo di 91 anni che ha appena perso la moglie Neliana, e che per la prima volta dopo 70 anni si ritrova solo a ragionare su un amore incredibile e sul desiderio di innalzare un monumento alla solidarietà.



La sera del 25 maggio è la volta di Sta per piovere, in cui il fiorentino dalle radici irachene Haider Rashid racconta la Toscana e l’Italia in cui è difficile vedersi riconosciuti come cittadini. Per Said, italiano ma dai genitori algerini, è un’odissea esistenziale e burocratica. Per Rashid è un cinema del reale fin troppo vero, che illumina il tema dello “ius soli” documentando l’assurda esperienza di chi viene spinto a tornare a una casa che non è la sua.



A Storie di altromare sarà invece dedicata la serata del 26 maggio, tutta all’insegna della ricchezza visiva, e in particolare quella delle opere del pittore lucchese Antonio Possenti. Il regista Lorenzo Garzella ne costruisce non soltanto un ritratto documentaristico, interessato alla vita del personaggio attraverso materiali d’archivio, ma anche una più ampia esplorazione stilistica che si immerge nel suo mondo marino e barocco attraverso tecniche di animazione.



Per concludere, il 27 maggio vedrà sugli schermi della sala virtuale di MYmovies L’uomo che aveva picchiato la testa, con la firma eccellente di Paolo Virzì. Difficile parlare di cinema toscano senza citarlo, e in questo documentario del 2009 l’autore di Ovosodo, La prima cosa bella e Il capitale umano torna a Livorno per cantare le gesta di Bobo Rondelli. Un affettuoso omaggio da vecchio amico a un cantautore rimasto legato al territorio dove i due sono cresciuti assieme.



---------

#iorestoacasa con MYmovies



Dopo il grande successo della prima edizione con oltre 2.500.000 di accessi alle pagine, 130.000 prenotazioni e oltre 50.000 film visti, "a grande richiesta" continua la rassegna dei film d'autore a cura di MYmovies in collaborazione con i Film Festival Nazionali e Internazionali e le Case di distribuzione cinematografiche italiane.



Confermano il loro contributo: Bim Distribuzione, CG Entertainment, Far East Film Festival, Rai Cinema, Torino Underground, Tucker Film. E si aggiungono: 102 Distribution, Archivio nazionale cinematografico della Resistenza, Berta Film, DNA Distribution, Natia DocuFilm, Biografilm, I Wonder Pictures e POP UP CINEMA a favore della grande passione per il cinema e lo spirito di condivisione anche online!



La piattaforma MYMOVIESLIVE simula fedelmente la visione di un film al cinema, i posti assegnati sono limitati e numerati e gli streaming iniziano a un orario prestabilito. È possibile vedere gli altri spettatori in sala, fare amicizia e conversare in chat.