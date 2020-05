Kundun, il pubblico riscopre il mix di storia e poesia firmato Scorsese

lunedì 11 maggio 2020 - mymovieslive

Uscito nelle sale nel1997, Kundun è uno dei film meno ricordati del regista Martin Scorsese. Il pubblico del cinema virtuale ha però avuto la possibilità ieri sera di approcciarsi a questa opera ed è rimasto affasciato di come il maestro abbia saputo creare un mix di storia e poesia. “Film visivamente stupendo, spiritualmente molto profondo e ricco di spunti di riflessione” scrive Riccardo Yuri (Platea 2, Settore 6, Posto 22); oppure “Film emozionante, coinvolgente e interessantissimo in ogni sua parte, soffuso di misticismo e senso del sacro anche nei suoi momenti più realistici e drammatici” commenta MarNik (Platea 2 - Settore 8 - Posto 52).



Oltre a mettere in scena un’altissimo livello tecnico di cinema, il film ha anche il pregio di denunciare una situazione politica come quella del Tibet di cui spesso se ne dimentica l’esistenza. Gli spettatori sembrano aver apprezzato anche questo lato politico: “Un film che racconta pacatamente, ma in modo poetico realistico insieme, la dolorosa vicenda del Tibet, e onora la figura del Dalai Lama” commenta Emilia (Platea 4 - Settore 7 - Posto 15).



Queste sono state le reazioni del pubblico di MYmovies che ha potuto condividere il piacere della visione di Kundun domenica 10 maggio alle ore 21.00 all’interno della Sala Web nell'ambito della campagna di sensibilizzazione #iorestoacasa.



Questo lunedì #iorestoacasa con MYmovies propone un altro appuntamento: Cotto & Frullato Z - The Crystal Gear (21.00), una stravagante commedia tutta italiana.

Ecco intanto i migliori commenti che hanno accompagnato la visione di Kundun:

Bellissimo, tocca il cuore Raffaella - P1 S4 N9

Che bel mix di storia, usanze, religione e politica. E che meravigliose musiche! Grazie Mattia - P4 S4 N43

Molto bello, mi ero persa un film suggestivo e intenso. Un ragazzino che si è portato sulle spalle il peso del suo popolo. no_data - P3 S3 N60



"La non violenza significa collaborazione quando e' possibile, e resisteza quando non lo è" Sperando che il tempo della resistenza finisca a breve in modo che il Dalai Lama possa presto far ritorno a casa in Tibet. Grazie Scorsese, grazie Mymovies! Cindy - P1 S8 N57

Opera polifonica questa di Scorsese, dunque biografica, storica e geopolitica. La coesione del triplice intento pare funzionare all'interno di una narrazione a tratti magniloquente che, mira, anche scenograficamente, allo sdegno dell'animo, quando si mostra come la violenza e la crudeltà della Cina maoista siano prevalse sull'indole nonviolenta del popolo tibetano e della sua giovane guida spirituale. Notevoli fotografia e colonna sonora. Vittorio - P1 S1 N1

Film visivamente stupendo, spiritualmente molto profondo e ricco di spunti di riflessione. Peccato che non sia citato più spesso con altri lavori di Scorsese Riccardo Yuri - P2 S6 N22

Molto interessante e coinvolgente. Alcune scene notevoli dal punto di vista della regia. Costumi e scenografie meravigliose. Ottima scelta Mymovies! Laura - P3 S5 N19

Pace dei rituali buddisti e dramma dell'occupazione cinese, fusi da Scorsese in un magnifico film... (5*) Grazie Mymovies! Piero MiRa - P3 S5 N5

Film emozionante, coinvolgente e interessantissimo in ogni sua parte, soffuso di misticismo e senso del sacro anche nei suoi momenti più realistici e drammatici. Regia eccelsa, ottima sceneggiatura, interpreti di altissimo livello, scenografa incantevole, fotografia splendida, colonna sonora perfetta: in una parola, capolavoro di Scorsese che si conferma ancora una volta regista a 5 stelle. MarNik - P2 S8 N52

Meraviglioso film e terribile storia.Difficile accettare tanta violenza e assoluta assenza di attenzione con in aggiunta l'impegno per scatenare solo dolore. emilia costa - P1 S6 N25

Questo è cinema, questo è volere coniugare bellezza con il dovere di mettere angoscia allo spettatore per farlo ragionare. L'inquietudine di Kundun è la via. Marco - P3 S6 N49

Drammatico, emozionante ed elegante. Grazie VN2020 - P1 S4 N38

Un racconto emozionante di una realtà lontana bello spazio ma vicina nel cuore. Grazie Giovanna Gattel - P3 S4 N5

Ripenso a tutti quelli che avevano arricciato il naso quando uscì. Rivisto conferma la bellezza della "scrittura" e ribadisce il valore dell'impegno civile di Scorsese. Il resto le son ciance. piero - P2 S8 N50

Un film che racconta pacatamente, ma in modo poetico realistico insieme, la dolorosa vicenda del Tibet, e onora la figura del Dalai Lama. Emilia - P4 S7 N15

Film che mi ha fatto percorrere le vicende Tibet, vittima delle mire espansionistiche di quello che appare come un nuovo colonialismo. Grazie Mymovies di queste serate. Francesca - P1 S1 N24