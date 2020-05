Gli spettatori entrano nel mondo della street art grazie a Vertical Conquests

giovedì 7 maggio 2020 - mymovieslive

Una boccata d’aria fresca per gli spettatori del cinema online che hanno potuto fare un giro per le città con i migliori artisti di strada grazie alla visione di Vertical Conquests. Un’arte ancora poca conosciuta nel nostro paese ma che vanta firme già riconoscibilissime sul panorama internazionale. Una finestra diversa sull’attuale espressione culturale come affermato da Giuseppe (Platea 1 - Settore 6 - Posto 23): “Grazie Mymovies per questo bello scorcio sull'arte contemporanea/moderna”. E c’è anche chi chiede più spazio per questa forma: “Interessante esplorare un mondo artistico innovativo che merita attenzione ed incoraggiamento. La street art puó migliorare l’aspetto di periferie grigie ed installazioni industriali dismesse… bel documentario” (Claudio - Platea 3 - Settore 7 - Posto 42).



L’unica nota negativa che hanno sottolineato molte spettatrici è la mancanza di un punto di vista femminile del fenomeno (sebbene la regista sia proprio una donna), segno che anche in questo settore fa fatica a emergere uno spaccato diverso da quello maschile, come scrive Tiziana (Platea 1 - Settore 7 - Posto 2): “È comunque l’ennesimo ambito dove una donna deve lottare di più per essere riconosciuta”.



Queste sono state le reazioni del pubblico di MYmovies che ha potuto condividere il piacere della visione di Vertical Conquests mercoledì 6 maggio alle ore 21.00 all’interno della Sala Web nell'ambito della campagna di sensibilizzazione #iorestoacasa.



Questo giovedì #iorestoacasa con MYmovies propone altri due appuntamenti: continua il viaggio nella storia del cinema con The Story of Film - Episodio 7 (21.00) che arriva a toccare gli anni ’50 e ’60 delle grandi rivoluzioni del cinema europeo; L’amore ai tempi di Sh.rek (21.00), la storia di tre coppie che vanno in terapia da uno psicanalista che si avvale di un metodo molto particolare.

Ecco intanto i migliori commenti che hanno accompagnato la visione di Vertical Conquests:

Molto esplicativo della mentalità dei giovani artisti di strada. Molto duttili e all'altezza di esprimersi anche in musei e mostre non solo in strada. simo - P2 S6 N14

Sarà stata la bici, l'arte trovata, la compagna, ma la sensazione di libertà e felicità è stata grande Sandra - P1 S4 N57

Bello si, bello bello. Quanto mi piacerebbe vederli dal vero! Grazie FABRIZIA - P3 S8 N42

Pennelli, rulli, l’odore dei colori … che meraviglia! L’arte in corso d’opera. È arte di strada e tale mi piacerebbe che rimanesse. Tanti modi di esprimersi. Mi ha sempre affascinato come da piccoli gesti fossero capaci di produrre opere enormi, armoniose ed emozionanti. Mi è piaciuto il pensiero di RERO, Francia, e FAITH47, Sud Africa, con le sue “opere trasparenti con aree non finite”. E anche che lei e DALEST, Cina, siano irriconoscibili, completamente coperti mentre rilasciano l’intervista, ma riconoscibilissimi mentre creano. Sandra - P1 S4 N57

Grazie a Mymovies questo “distanziamento sociale” è molto più leggero. Avvicina a sentimenti - penso a Ex Libris, Is the Man Who Is Tall Happy?, The Look of Silence, I nostri anni, Libere, Nostalgia della luce … Vabbè la maggior parte della programmazione #iorestoacasa - che fanno pensare e quindi sentire liberi Sandra - P1 S4 N57

Via, anche stasera una bella esperienza, una scoperta per me! Che belle serate diverse... Paola - P2 S2 N52

Docufilm molto interessante, artisti veri, liberi di esprimersi seguendo la ricerca dell'arte e non al soldo di galleristi o mercanti. marianielide- P2 S7 N10

Docufilm troppo breve per un fenomeno che si sta affermando e che sarebbe stato molto interessante anche affrontare in modo più didascalico. Tuttavia anche così è stato bello seguire le voci di questi artisti a tutti gli effetti, finora fuori dagli schemi, ma alla ricerca di un'anima da recuperare nei luoghi più degradati o particolari degli spazi urbani. Francesca - P1 S1 N23



Bel documentario che mostra la Street Art in azione, che rianima le città riducendone il grigiore, dando un volto umano persino alle campane del vetro... Grazie! Piero MiRa - P2 S7 N50

Documentario logicamente ben strutturato nel descrivere la genesi della Street Art nella sua accezione di arte pubblica, urbana, sociale, popolare, soprattutto accessibile a tutti, con opere murarie dal carattere temporaneo, destinate nel tempo a dare spazio a nuovi artisti. Se ne segue il processo creativo per mostrare il peculiare equilibrio tra la tecnica, in cui è la stessa superficie a contribuire ed influenzare l’opera, e la creatività, lungo un progressivo percorso di consapevolezza e riappropriazione di spazi pubblici anche per la loro riqualificazione emotiva. Gli artisti ripresi, provenienti da tutto il mondo, rimarcano il rischio concreto di derive commerciali alla Banksy o il rapporto con internet, catalizzatore del fenomeno. Vittorio - P1 S1 N1

Interessante esplorare un mondo artistico innovativo che merita attenzione ed incoraggiamento. La street art puó migliorare l’aspetto di periferie grigie ed installazioni industriali dismesse... bel documentario. Claudio - P3 S7 N42

Geniali loro e bisognerebbe diffonderlo di più... dipingo perche così non devo parlare, meraviglioso Patrizia Saccà - P2 S2 N44

Ho sempre apprezzato i murales; grazie ragazzi per le vostre opere d'arte! Grazie Mymovies per il film omaggio alla Street Art! iridee99 - P3 S8 N37

Molto interessante. Uno spaccato di vera Arte contemporanea. Bravissimi gli artisti e viva i musei che si sono aperti a questa forma di arte che oggi rappresenta sicuramente la vera innovazione in campo artistico Elisa - P2 S2 N29

L'arte è cultura. Stasera una bella iniezione di fiducia da questi giovani artisti no_data - P3 S5 N39

Cari di MYmovies grazie per questo bel documentario di cui non conoscevo neanche l'esistenza, io amo la strada e tutto quello che succede per strada e quindi apprezzo molto gli artisti di strada. Con questo documentario sono sicura che ci sono persone che guarderanno i muri dipinti con più comprensione se non simpatia comprendeendone il gesto artistico. Anche sui muri abusivi o sulle campane dei rifiuti. maria - P3 S6 N45

Strade diverse che conducono tutte alla medesima matrice. La cultura condivisa. L'unica che potrebbe salvare il mondo se solo si smettesse di valutare tutto esclusivamente tramite il denaro, l'apparire, il possesso... Grazie Mymovies rosa - P2 S8 N8

Molto coinvolgente questo eterogeneo gruppo di altruisti impegnati ad esprimersi ma ad alleggerire la vita agli abitanti. Complimenti a loro e alla regia. Grazie. emilia costa - P1 S4 N49

Bel documento su un’arte sempre più importante per rendere maggiormente vivibili le nostre città. Tarcisio - P3 S1 N51