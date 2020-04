Un quadro disarmante. Citizenfour desta inquietudine tra gli spettatori

mercoledì 29 aprile 2020 - mymovieslive

Sono passati sei anni da quando Citizenfour e le vicende dell’ex tecnico della CIA Edward Snowden sono state rese pubbliche ma la sua storia e il quadro della società che propone continua a inquietare gli spettatori. Una presa di coscienza destabilizzante che fa nascere discussioni e riflessioni anche nella chat per il pubblico del cinema online: “Un quadro lucido, e al contempo inquietante e disarmante, della società odierna, della nuova politica e degli strumenti che questa usa per nuove forme dittatoriali la cui base è ovviamente il controllo” scrive Luana (Platea 1 - Settore 1 - Posto 31) oppure Cristian (Platea 2 - Settore 4 - Posto 6): “Ammiro Snowden per il coraggio e gli ideali che hanno motivato le sue rivelazioni per il bene di tutti i cittadini del mondo. Assolutamente da vedere”.



Oltre ad esprime le proprie opinioni sulla vicenda, gli spettatori hanno avuto modo di confrontarsi anche con lo stile documentaristico con cui questa è stata messa in scena. Quasi tutti concordano che le immagini asciutte e prive di enfasi troppo marcata siano state funzionali al messaggio da trasmettere, come afferma Mi (Platea 2 - Settore 8 - Posto 56): “Una regia pulita, diretta e senza fronzoli per raccontare del complesso equilibrio tra diritto alla privacy e diritto alla trasparenza”.



Queste sono state le reazioni del pubblico di MYmovies che ha potuto condividere il piacere della visione di Citizenfour martedì 28 aprile alle ore 21.00 all’interno della Sala Web nell'ambito della campagna di sensibilizzazione #iorestoacasa.



Ecco intanto i migliori commenti che hanno accompagnato la visione di Citizenfour:

Uno dei migliori esempi di documentari moderni fatti su tematiche d'inchiesta di scottante e necessaria attualità. Francesco - P2 S6 N8

Un documentario girato con stile dimesso ed essenziale all'interno di una stanza d'albergo dove un giovane analista ventinovenne svela l'inquietante attività di controllo di massa esercitata da potenti Agenzie Governative! Statico eppure teso come una spy story e con un protagonista E. Snowden pallido nerd ma dotato di forza e coraggio "prometeici"! Valter - P2 S1 N54

Snowden ha una sincera volontà, quasi adolescenziale, di rivelare alle persone l'uso delle informazioni al fine di controllarle Luca Cipriani - P5 S8 N51

Il coraggioso documentario di Laura Poitras, complesso nella sua realizzazione ed a tratti quasi claustrofobico, traduce in immagini le rilevazioni di Snowden che ha spiegato come la NSA abbia saccheggiato continuativamente ed illegalmente, dopo l’11 settembre, con la complicità di aziende del calibro Verizon, Microsoft, Google, Yahoo ed Apple, comportamenti e dati personali degli utenti di tutto il mondo per una schedatura silente di massa, spiando telefonate e registrando ogni attività o comunicazione privata di chi acceda ad internet. L’effetto è per certi versi quasi asfissiante e il docufilm induce a riflettere sulla progressiva rinuncia alle proprie libertà individuali quando si faccia normale uso di strumenti elettronici di comunicazione quotidiana. Vittorio - P1 S2 N28

Un quadro lucido, e al contempo inquietante e disarmante, della società odierna, della nuova politica e degli strumenti che questa usa per nuove forme dittatoriali la cui base è ovviamente il controllo. Luana - P1 S1 N31

Sono rimasta sconvolta, di certo è qualcosa di molto profondo, ma questo è stato un modo per aprire gli occhi e non dare nessun gesto per scontato in internet Simona - P5 S1 N47

Film di altissimo livello, inquietante e assolutamente neccessario. Ricchissimo di informazioni e ottimamentete realizzato, illustra con grande chiarezza come la privacy di tutti noi sia minacciata e messa ogni giorno più a rischio di annullamento. E, come si dice a un certo punto, "se perdiamo la privacy, perdiamo autonomia e libertà": parole fondamentali, più attuali che mai oggi, nel 2020. È un film che tutti dovrebbero vedere. MarNik - P4 S3 N52

Un documentario storico che ha messo in luce uno degli scandali più eclatanti di sempre sulla privacy e la libertà delle persone di tutto il mondo. Ammiro Snowden per il coraggio e gli ideali che hanno motivato le sue rivelazioni per il bene di tutti i cittadini del mondo. Assolutamente da vedere. Cristian - P2 S4 N6

Tematica attualissima e sempre sconvolgente. Film necessario! Ilaria - P3 S2 N18

Bello e terrificante. È fatto molto bene e cattura senz' altro l'attenzione dall'inizio alla fine. Da vedere. Grazie Mymovies Grace - P2 S3 N53

Difficile ma davvero interessante. un pugno nello stomaco. Realtà agghiacciante. Costanza - P3 S5 N26

È interessante fare il confronto tra questo documentario su Snowden e il film su Snowden... si crea una sorta di cortocircuito! Mi - P2 S8 N56

Grazie, era il documentario giusto al momento giusto amelia - P2 S7 N3

Privacy vuol dire libertà e diritti civili. Tutti dovrebbero conoscere questa storia. Giulia - P1 S8 N55

Eccezionale, molto interessante: grazie a chi ha il coraggio di denunciare Barbara - P1 S4 N52