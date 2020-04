Survival Family, un film che sa bene cosa stiamo passando

giovedì 23 aprile 2020 - mymovieslive

Tra i tanti grandi titoli del cinema asiatico che il Far East Film Festival porta su MYmovies nella rassegna di streaming gratuito, Survival Family è quello che più di tutti è importante guardare perché parla di qui e di ora, di noi e di come all’improvviso tutto è cambiato. Un modo per rimanere uniti proprio nel giorno in cui, il 24 aprile, si sarebbe dovuta aprire l’edizione numero 22 del Festival di Udine dedicato al mondo orientale.



Firmato dal regista giapponese Shinobu Yaguchi nel 2016, questa epopea familiare si chiede come affrontare nel modo migliore il disastro meno familiare: il blackout totale che colpisce il Giappone una mattina come tutte le altre, e che cancella non soltanto la fornitura di energia ma tutto ciò che è elettrico, spazzando via in pratica la tecnologia contemporanea.



E se il film di Yaguchi affonda le radici di ansia esistenziale nella specificità giapponese - il disastro naturale di uno tsunami o di un terremoto, oppure quello più artificialmente umano del reattore nucleare di Fukushima - è innegabile che guardarlo oggi, nel 2020, vuol dire trovarci un trattamento allegorico di come la civiltà globale può rispondere a una pandemia. Tommaso Tocci

Fondato come da titolo sul nucleo parentale, con madre, padre e due figli ad affrontare il nuovo ordine delle cose, Survival Family non fa mistero del suo bonario messaggio sulla riscoperta dei valori tradizionali, in grado di farci riscoprire affetti e abilità pratiche che la noia hi-tech da cui siamo normalmente cullati ha così a lungo nascosto. Il periodo corrente lo arricchisce però di sfumature esperienziali, come ad esempio la confusione derivante da un’emergenza che esige un ripensamento di alcune strutture sociali lasciandone intatte altre.



Particolarmente nelle sequenze iniziali, in cui gli abitanti di Tokyo si pongono il problema di come recarsi al lavoro in una città ferma, senza nulla da fare in ufficio dopo aver dovuto superare a forza le porte a scorrimento elettronico, gli spettatori vedranno una pertinente interrogazione dei nostri nuovi ruoli produttivi e sociali del post-coronavirus.



Di converso, le trattative sul prezzo dell’acqua in bottiglia, o il nuovo incalcolabile valore di una bicicletta che dalla sera alla mattina diventa l’unico mezzo di trasporto possibile, ci ricordano i modi in cui la nostra economia è già cambiata in modo fluido in base a cosa è diventato importante d’improvviso.

Soprattutto, Survival Family ci tocca così chiaramente perché lo fa in modo obliquo, con un’emergenza dai caratteri quasi opposti alla nostra. Il Giappone che nel film si sveglia in un mondo “spento” ha a disposizione lo spazio - tanto che la storia assume i contorni di un road movie verso la mitologica destinazione del villaggio di pescatori dove risiede il nonno - ma si vede sottrarre i comfort della dimensione domestica. Deve proiettarsi verso l’ignoto, invece di contribuire al bene comune con l’umiltà dello stare fermi.



Tutto il resto - ciò che sta nel mezzo - è invece uguale, a cominciare dal senso di solidarietà che alla lunga trionfa sulla meschinità e sull’egoismo. I protagonisti di Survival Family finiscono per ritrovarsi migliorati, così come speriamo di fare anche noi. Ed è questo che, oggi, rende il film stesso migliore di come era un tempo. Perché cambia il valore dell’intrattenimento familiare, e cambia anche il valore che sappiamo dare a una lezione da imparare.