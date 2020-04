I quattrocento colpi, gli spettatori a confronto con una pietra miliare del cinema

venerdì 17 aprile 2020 - mymovieslive

Gli spettatori del cinema online non hanno perso l’occasione d’oro di poter riscoprire un tassello fondamentale del cinema contemporaneo. E infatti nella sala virtuale di MYMOVIESLIVE sono stati tanti gli utenti che si sono trovati a rivedere I quattrocento colpi per la seconda, o terza volta, a distanza di molti anni, riscoprendone il fascino e il talento cristallino di un François Truffaut all’esordio. “Un intramontabile ritratto di una generazione da parte di un regista indimenticabile! Grazie Truffaut!” scrive Dionigi (Platea 5 - Settore 2 - Posto 13), mentre alessio (Platea 5 - Settore 7 - Posto 7) ne sottolinea l’avanguardia: “Ribellione, incomunicabilità e libertà, un decennio in anticipo sulla storia del cinema e del mondo”.



Un classico che non ha perso la sua potenza iniziale e che molti spettatori consigliano a un pubblico giovane, magari anche agli studenti come viene suggerito (Platea 3 - Settore 8 - Posto 3): “Da far vedere in tutte le scuole, capolavoro”. Indimenticabile per tutti, inoltre, la sequenza finale sulla spiaggia: una scena che ha aperto le porte a un nuovo cinema.



Queste sono state le reazioni del pubblico di MYmovies che ha potuto condividere il piacere della visione di I quattrocento colpi giovedì 16 aprile alle ore 21.00 all’interno della Sala Web nell'ambito della campagna di sensibilizzazione #iorestoacasa, in collaborazione con BIM.



Ecco intanto i migliori commenti che hanno accompagnato la visione de I quattrocento colpi:



...ardente e quello sguardo in macchina, una promessa di rivederci presto. Truffaut, mi manchi! monica - P5 S3 N5

Primo lungometraggio di un giovane François Truffaut è uno dei manifesti programmatici della "Nouvelle Vague" che ne getta le fondamenta e ne fissa i canoni espressivi. Capolavoro imprescindibile! Valter - P2 S3 N22

Meraviglioso. Il manifesto della filmografia di Truffaut e una pietra miliare del cinema francese Chiara Lostaglio - P2 S4 N8

Un intramontabile ritratto di una generazione da parte di un regista indimenticabile! Grazie Truffaut! Dionigi - P5 S2 N13

Densità emotiva, meraviglia, umanità Daniela - P6 S4 N26

Stupendo. Un classico che dovevo vedere da anni e che grazie a voi ho recuperato. Film triste, poetico, malinconico e potente nella sua dolcezza. Da rivedere Riccardo Yuri - P2 S1 N3

Un classico per fare una lezione di cinema e di vita, quando manca l'amore. Grazie ancora! Enza Verzì - P7 S6 N56

Un capolavoro è per sempre... la terza volta che lo vedo e sempre le stesse emozioni. Magia Truffaut!!!! lucia - P5 S4 N44

Jeanne-Pierre Lèaud è così intenso nell'interpretare un'infanzia rubata e nello stesso tempo così fresca. Un bisogno d'amore non corrisposto. Francesca Soli - P2 S2 N47

Ribellione, incomunicabilità e libertà, un decennio in anticipo sulla storia del cinema e del mondo. Alessio - P5 S7 N7

Da far vedere in tutte le scuole. Capolavoro viva_cangaceiro - P3 S8 N3

Grande capolavoro che parla di libertà e sovversione alle istituzioni costituite del sistema borghese..CHAPEAU! Enrico Marco - P4 S1 N29

Bellissimo. Colpisce il contrasto tra il gelo della casa e della scuola e l'incomprensione degli adulti e la corsa libera verso il mare Aldo Spalla - P8 S1 N6

Un lungo, faticoso, pericoloso percorso che porta alla libertà il cui simbolo resta l'inquadratura finale. Capolavoro con Jean-Pierre Léaud perfetto cristina - P3 S1 N2

Il fallimento della società (scuola e famiglia) nell'educazione di un ragazzino che lo porta a perdersi. Interpretazione del protagonista eccezionale. Gianluca - P2 S8 N44

Rivisto dopo una decina d'anni, sempre da groppo in gola, sempre la sua grande tecnica alla faccia del datato. Grazie mymovies ALDO - P5 S2 N19

sempre splendido. Stavolta visto in famiglia anche con mia figlia (11 anni). Capolavoro assoluto. Cinque stelle su cinque. mariacm - P2 S7 N11