Blind, un thriller non perfetto che fa comunque salire la tensione tra il pubblico del cinema online

Non si arriva alla perfezione di alcuni film visti in questi giorni sul cinema online, ma Blind ha sicuramente fatto salire un po’ di tensione agli spettatori di MYMOVIESLIVE. Un thriller avvincente, proveniente dalla Corea del Sud che intrattiene sebbene non abbia una sceneggiatura di ferro. “Forse un thriller non perfetto però godibile” sintetizza Simona Cecchi (Platea 1 - Settore 7 - Posto 60). Daniela (Platea 3 - Settore 4 - Posto 50) spiega: “Un bel thriller, ad alta tensione, con personaggi talvolta caricaturali ma nei film coreani può accadere anzi, li rende divertenti”.



“Un pugno nello stomaco” per sintetico82 (Platea 5 - Settore 1 - Posto 33) che sembra non aver avvertito come un difetto la costruzione di personaggi stereotipati che molti spettatori, ormai esperti, hanno ricordato come ormai tipici per il cinema sudcoreano.



Queste sono state le reazioni del pubblico di MYmovies che ha potuto condividere il piacere della visione di Blind mercoledì 15 aprile alle ore 22.00 all’interno della Sala Web nell'ambito della campagna di sensibilizzazione #iorestoacasa, in collaborazione con FEFF.



Ecco intanto i migliori commenti che hanno accompagnato la visione di Blind.



Forse un thriller non perfetto però godibile , grazie mymovies Simona Cecchi - P1 S7 N60

Film di tensione anche se a volte un po' prevedibile stefania - P4 S4 N8

E ancora una volta il cinema coreano non ha deluso. Veramente ben fatto. Peccato sia l'ultimo film orientale, ma grazie come sempre a MyMovies per averci dato la possibilità di vedere così tante perle del cinema asiatico e grazie al FEFF Raffaella - P1 S1 N1

Un bel thriller, ad alta tensione, con personaggi talvolta caricaturali ma nei film coreani può accadere anzi, li rende divertenti. Daniela - P3 S4 N50

Buon thriller, un pizzico di commedia orientale e alta tensione. Mi pare sufficiente! Patpat - P4 S2 N44

Grandissimo film, raggiunge picchi di tensione elevatissimi, peccato per degli scivoloni tanto banali quanto evitabili. Comunque in Corea del Sud non sbagliano un colpo lore.bri - P2 S8 N49

L'idea è buona, ma la trama è quasi sempre squilibrata e caricaturale. Peccato, perché il ritmo e la tensione rimangono costanti e la prova degli attori è tutta sommato valida. Si trova di meglio nel genere thriller, soprattutto coreano Edoardo - P1 S6 N50

Thriller che oscilla tra il mélo ed il sado, con risvolti purtroppo assai prevedibili, quasi fosse un compitino in classe ben scritto ma privo di originalità. Una prova registica comunque interessante anche se incerta negli intenti e di conseguenza negli esiti. Vittorio - P1 S1 N41

Non passerà alla storia del cinema, ma è un film più che discreto. Emanuele - P1 S5 N19

Questo film lo avevo già visto ma lo rivedrei volentieri altre mille volte. Nulla da dire, bello come sempre. Alice - P2 S1 N39

Fatto davvero molto bene. Le riprese sono a mio parere molto coinvolgenti e per me che piacciono i thriller è stato davvero un film pieno di suspance!! Forse avrei fatto il finale un pò più corto perchè secondo me era un pò troppo lungo. Un film che comunque tratta bene il tema della cecità e delle persone che possono avere seconde opportunità. Questo film secondo me insegna il fatto che non bisogna mai fermarsi davanti ad un ostacolo ma che bisogna sempre essere forti. Grazie MyMovies Ilona - P5 S5 N26

Non un capolavoro, ma divertente nel suo essere grottesco. 4 stelle per il cane (il mio attore preferito) PerSempreLalla - P4 S5 N53

Un bel thriller, che tocca un tema spesso ignorato (quello della cecità) Gabriele - P3 S4 N19

Molto intenso. Mai mollare, nulla è impossibile. L'handicap più grande non è una menomazione fisica o neurologica, ma l'ignoranza e non voler accettare chi è diverso. Stupendo il rapporto umano tra i personaggi che si evolve fino alla fine e l'accettazione di sè stessa da parte della protagonista. Un sogno che si avvera quando sconfigge anche la sua stessa paura di non farcela. Erika - P1 S5 N60

Ben costruito nell'aspetto psicopatologico del killer e della sincera sofferenza della protagonista... Tutto sommato un film di genere che cattura lo spettatore fino alla fine rita - P1 S4 N14

La storia aveva delle potenzialità, ma in alcuni momenti è sembrato poco credibile. L'assassino di per sé poteva essere caratterizzato meglio, però nel complesso è stata una visione piacevole angela - P5 S4 N31