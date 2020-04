Jimi - All is by my side, il pubblico chiede note più incisive

giovedì 16 aprile 2020 - mymovieslive

I biopic sono materiali molto pericolosi al cinema e lo hanno confermato gli spettatori del cinema online che si sono confrontati ieri sera con Jimi - All is my side, film dedicato alla leggenda di Jimi Hendrix, che non ha retto del tutto il paragone con il ricordo ancora vivo del grande chitarrista. Proprio però chi è affezionato a questa figura mitica, ha riconosciuto all’opera il merito di riportare a galla quelle emozioni che sembrano lontane dal tempo, come scrive Valeria (Platea 2 - Settore 6 - Posto 8): “Grandi emozioni, un tuffo nel passato. Periodo storico ricostruito alla perfezione. Bel film”.



Il difetto più grande riscontrato dal pubblico è stato quello di aver sentito poco quella musica che ha fatto la storia e che noi tutti conosciamo. Un handicap dovuto al fatto che la stessa famiglia del musicista si rifiutò di prestare le sue note al cinema. E questo ha penalizzato molto il risultato finale, come sottolineato dagli attenti spettatori: “Secondo me si potevano mischiare anche più filmati di repertorio… Far parlare davvero la sua indimenticabile chitarra che lui suonò come mai nessuno fece né prima né dopo... E soprattutto non ci sono le sue canzoni” scrive paola (Platea 1 - Settore 8 - Posto 60).



Queste sono state le reazioni del pubblico di MYmovies che ha potuto condividere il piacere della visione di Jimi - All is my Side mercoledì 15 aprile alle ore 21.00 all’interno della Sala Web nell'ambito della campagna di sensibilizzazione #iorestoacasa, in collaborazione con POP UP CINEMA.



Contenta di averlo visto, mi ha fatto venire voglia di riscoprire Hendrix. eugenia - P3 S5 N15

Quando l'amore del poter diventerà il potere dell'amore, allora il mondo sarà un posto migliore. Marta - P4 S3 N10

Si rivive davvero quell'epoca ormai perduta.. bel documentario, troppi dialoghi potevano metterci un po più musica o filmati di allora ma va bene Vittorio - P2 S8 N17

La breve storia di un chitarrista divenuto leggenda. Il più grande! Vale la pena aspettare la fine per scoprire la verità ed ascoltare i due brani, almeno, sui titoli di coda. Antonio - P2 S4 N41

Non è sempre facile cimentarsi nel raccontare un mito, questo film ci ha provato e a me piaciuto. Grazie Mymovies Mokren - P1 S5 N39

Grandi emozioni, un tuffo nel passato. Periodo storico ricostruito alla perfezione. Bel film. Grazie Valeria - P2 S6 N8

A me non è piaciuto, ha messo in mostra le debolezze dell'uomo e non la ricerca di un sound che ti penetra in maniera forte vito - P2 S5 N43

Non è facile raccontare un pezzo di vita di un immortale. Questo film ci prova, con coraggio e fuor di retorica, scegliendo di puntare sullo spirito libero della filosofia di vita di Jimi Hendrix, insofferente a tutte le gabbie ed etichette. Non so se sia stato così, ma mi piace pensare che sia stato così. Bel film! Tomonte - P1 S6 N42

“Il punto è avere l’ispirazione ed ispirare altri”. Chiosa e senso del film secondo me che ritrae il “genio” nella sua umanità e nei lati oscuri della persona che in effetti viene rappresentato anche nella vita come una sorta di “guru”. Da notare le figure femminili: l’una lo scopra, l’altra lo accompagna e l’ultima (figura abbastanza misteriosa) lo trasforma. Grazie mymovies! Francesca - P1 S3 N43

Un Jimi Hendrix prima del suo stesso mito. Il prodigio delle sue note all'esordio , si respira un pò di quell'aria.... ci voleva... guido - P4 S6 N42

Mi è piaciuto anche se credo che il film dia una versione più mite di quello che deve essere stato realmente Hendrix. Priscilla - P6 S2 N37

Molto scarso. Deludente il personaggio. Brani non attinenti ai veri periodi storici della band. Abile il chitarrista che replica il sound di Jimi, ma non basta. Quale appassionato di Hendrix da cinquant'anni (nel 1968 ho passato ore sul 45 giri di Hey Joe per "rirare giù" l'assolo) sono rimasto molto deluso. Molto preferibili i vari documentari finora realizzati. Mario - P3 S4 N31

Non so... c'è poco della rivoluzione che ha creato nella musica... da più risalto al suo lato ombroso che al genio che si ascolta intatto dopo 50 anni... poi secondo me si potevano mischiare anche più filmati di repertorio... far parlare davvero la sua indimenticabile chitarra che lui suonò come mai nessuno fece nè prima nè dopo... e soprattutto non ci sono le sue canzoni... paola - P1 S8 N60

Così, così. Troppo lento e pieno di aneddoti completamente insignificanti. Si poteva dire di più di un rivoluzionario della musica come Hendrix Karel - P5 S6 N28

Ho trovato il film interessante; mi è piaciuto il fatto che fosse più rivolto a d approfondire la personalità di Jimi Cristina - P2 S4 N17

Bello e sono d'accordo con la frase di Hendrix. Solo quando il potere dell'amore supererà l'amore per il potere, cambieranno le cose!!! Come nella situazione attuale!!! per fortuna esiste l'amore per l'arte in ogni sua forma che salva le anime! Grazie Flavia - P1 S7 N29

Peccato abbia trattato solo 2 anni della vita di questo magico chitarrista. ben fatto, interessante ricostruzione. Bravissimo il protagonista paola - P2 S8 N21

Non credo sia facile fare un film su Jimi Hendrix, troppo da dire, troppo complesso, ma questo mi è sembrato un po' tirato via, sopratutto poca musica sua. Film poco interessante. Emanuela - P3 S6 N55