Dio esiste e vive a Bruxelles è una commedia assurda che mette d’accordo gli spettatori

Una pasquetta insolita questa del 2020 che non poteva che essere festeggiata con un film altrettanto sopra le righe. Dio esiste e vive a Bruxelles ha fatto compagnia agli spettatori del cinema virtuale che ne hanno apprezzato la sua alta dose di originalità e follia. Protagonista è infatti proprio Dio e la sua famiglia impegnati a manovrare il mondo. Una trama già surreale che ha trovato il consenso del pubblico: “Molto originale, estroso ed ironico, a tratti stravagante, ma mai surreale al punto da risultare eccessivo o incomprensibile. Veramente molto godibile” scrive Maria (Platea 7 - Settore 3 - Posto 16” oppure vale011 (Platea 1 - Settore 8 - Posto 11) che ironizza “Un film venuto da Dio!”.



Seppur fornendo grande spunti di riflessione, il film ha strappato soprattutto qualche risata, regalando un po’ di allegria al limite del grottesco come affermano per esempio Luciana (Platea 3 - Settore 1 - Posto 55): “Mi ha messo allegria. Molto bello”, e Patrizia (Platea 1 - Settore 8 - Posto 3): “Surreale, ironico, molto molto divertente!”.



Questi sono solo alcuni dei molti commenti che, lunedì 13 aprile alle 21.00, hanno accompagnato la visione di Dio esiste e vive a Bruxelles all’interno della Sala Web nell'ambito della campagna di sensibilizzazione #iorestoacasa.



Ecco intanto i migliori commenti che hanno accompagnato la visione di Dio esiste e vive a Bruxelles:



Innumerevoli spunti di riflessione e chiavi di lettura di come può cambiare quello che sembra realtà immutabile. W la parte femminile del creato! Valentina - P2 S6 N20

Bella favola e mai come di questi tempi ne avremmo tanto bisogno in realtà. Stefano - P1 S8 N29

Originale, con un insolito finale happy and. La forza e la grazia del femminile. Cinzia - P3 S5 N37

Che spiegamento di poesia, comicità, immaginazione, invenzioni, meraviglie per trasportarci in un'atmosfera surreale! Un film che è un O.C.N.I. (Oggetto Cinematografico Non Identificato ), non so se è già un cult . Se non lo è, lo diventerà. E' un film che si ama o si odia. In tutti i casi, da vedere. (Dio che compone le Leggi che assomigliano tanto a quelle di Murphy, da solo vale il film!) monica - P1 S8 N37

Piccole dosi di blasfemia attentamente calibrata e coniugata alla notevole sensibilità umana con cui vengono tratteggiate le esistenze dei vari protagonisti! Prima parte più spumeggiante e divertente, poi si declina arrivando però a un buon finale! Questa (che per me era una) seconda visione decisamente più apprezzata della prima. Effetto forse del lockdown? Abbiamo tutti delle percezioni alterate da questa preoccupante prefigurazione del dopo o per meglio dire del "durante"! Buonanotte. Valter - P4 S1 N19

Dissacrante, fantastico, molto, molto bello. Siamo noi che determiniamo la nostra felicità (o infelicità). Le donne salveranno il mondo!(?) roberto - P1 S1 N13



DIO è DONNA!!!!! paola - P2 S2 N28

Un film di una poesia cristallina sulla potenza creativa delle donne. Grazie per queste emozioni, Mymovies! Cecilia - P3 S1 N11

Molto originale, estroso ed ironico, a tratti stravagante, ma mai surreale al punto da risultare eccessivo o incomprensibile. Veramente molto godibile. Basta un piccolo incidente e, superato lo sconcerto del primo impatto, ecco che...la gente inizia a vivere secondo la propria musica, incominciando ad amare. E c'entra una donna, anzi due! Sembra avere una leggera assonanza con la nostra situazione attuale...magari anche noi ne usciremo migliori. maria - P7 S3 N16

Un film venuto da Dio! Divertentissimo, poetico e visivamente bellissimo :) vale011 - P1 S8 N11

Dissacrante, onirico, ironico,surreale. Assolutamente da vedere! Cindy - P3 S4 N20

La genialità abbinata all'ironia crea cose divine. Gli uomini hanno solo la smania di potere, le donne la volontà e la forza di averlo. Marilu'''' - P2 S4 N37

Irriverente e riflessivo.. I mali dell'uomo sono da imputare a Dio o siamo noi a non voler cambiare strada? La felicità dipende da noi stessi.. Kekko88 - P6 S8 N17

Temi seri affrontati con una pennellata leggera e surreale, ma con tanta poesia. Grazie per la scelta! Catia - P3 S4 N41

Originale, bello, con una azzeccata colonna sonora, anzi le musiche sono parte integrante della storia stefania - P3 S2 N1

Gradevolissimo, intelligente, a tratti geniale e commovente Bruno - P3 S7 N19



Pennellate di pura poesia: l'abbraccio allo specchio, i sogni suggestivi, la musica di ciascuno, gli stormi, gli amori spontanei e sinceri. Un piacere dell'anima Guido - P4 S4 N41

Dolce, ironico, mai volgare, poetico, idee e immagini originali e toccanti. Come le perle che cadono sui gradini di marmo e ricordano una risata cristallina. E' il cinema come vorrei che fosse. Grazie mymovies. mauro - P2 S2 N38