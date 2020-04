Maltese - Il romanzo del commissario, stasera il secondo episodio su RAIDUE

mercoledì 1 aprile 2020 - Televisione

Siamo nel 1976, a Trapani. La mafia è ancora considerata da molti come un'invenzione di scrittori e giornalisti, ma è proprio in questo periodo che si sta invece trasformando, grazie all'enorme quantità di denaro che le arriva dal traffico di eroina. Dario Maltese è fuggito dalla Sicilia molti anni prima, portando con sè un dolore lacerante. Quando decide di tornare nella sua città, il suo migliore amico viene ucciso, e in quel momento Maltese si rende conto che non è più disposto a chiudere gli occhi sul suo passato e sul futuro della sua terra. Diventa il commissario capo della questura di Trapani, prendendo quello che era il posto dell'amico fraterno scomparso.

Inizia per lui un lavoro estenuante. L'unica gioia della sua vita è Noa, la figlia, con la quale, dopo un periodo di dolorosa lontananza, si ritroverà.



Maltese sa che le vicende di ieri e di oggi sono collegate e vuole trovare i fili che le hanno tenute insieme e portarli alla luce, anche a costo della vita.



«Chiederò, ad ognuno di voi, uno sforzo che va al di là di quelle che sono le abitudini normali di un poliziotto che si lascia vivacchiare... di quei poliziotti che vivono e lasciano vivere, per intenderci, no?» Kim Rossi Stuart nei panni del commissario Maltese

La mini-serie, composta da quattro puntate, diretta da Gianluca Maria Tavarelli, è andata in onda, per la prima volta, nel 2017 ed ha segnato il ritorno sul piccolo schermo di Kim Rossi Stuart.

L'attore, per questo ruolo, ha dichiarato di aver tratto ispirazione dai più grandi combattenti della nostra storia, da Falcone a Borsellino, fino a Ninni Cassarà, il poliziotto assassinato da Cosa Nostra nel 1985, del quale ha imitato anche le movenze.



Da segnalare il personaggio di Elisa Ripstein, interpretato da Rike Schmid, ispirato alla coraggiosa fotografa Letizia Battaglia che ha ritratto la Sicilia degli ultimi, vittime senza voce della mafia più efferata.



La seconda puntata di Maltese - Il romanzo del commissario va in onda stasera, alle 21.20 su RAIDUE.