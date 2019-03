Nessun uomo è un'isola, un mondo migliore è ancora possibile

giovedì 14 marzo 2019 - Recensioni

Gli agricoltori della cooperativa Galline Felici in Sicilia, gli architetti, gli artigiani e i rappresentanti eletti delle Alpi svizzere e Voralberg in Austria. Sono solo alcuni di coloro che, in Europa, fanno, del loro lavoro, una questione politica e pensano a se stessi come a un destino comune. Il locale è l'ultimo territorio dell'utopia?

Quando il monaco Thomas Merton coniò la frase "Nessun uomo è un'isola, in sé completa: ognuno è un pezzo di un continente, una parte di un tutto" pensava sicuramente alla spiritualità ma non dimenticava le cose di questo mondo. Giancarlo Zappoli

