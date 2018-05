Splendor 26, imparare le lingue: cinema, recitazione, arte

lunedì 21 maggio 2018 - Splendor

Il linguaggio non serve solo per comunicare, ma per interpretare il mondo e servire la creatività. La parola, le immagini, e i simboli nella voce dei prossimi ospiti di Splendor: Maria Pia Calzone, Marco Bonini, Angela Curri, Antonio Forcellino, Dario Albertini e Andrea Lattanzi, nel programma condotto da Mario Sesti. Il grande pubblico ha scoperto Maria Pia Calzone nel ruolo di una donna mafiosa in Gomorra - La serie: "in realtà mi sono subito staccata da quel modello, così drammatico e originale. La fortuna è stata che subito dopo Rubini mi ha chiamato per fare una commedia con un ruolo completamente diverso". Evidenzia anche il ruolo fondamentale che ha la lingua, il dialetto, per rendere credibile un racconto: "sia la tv che il cinema riescono a raccontare storie vere e convincenti soprattutto quando sono legate al territorio, hanno addirittura maggior successo all'estero quando raccontano il "locale".

"Io ho avuto successo con il dialetto napoletano pur non essendo napoletana però in questo caso mi ha permesso di essere distaccata. Sono riuscita a stare dentro la parte pur rimanendone un po' fuori, guardando al personaggio senza sentimentalismi, senza indulgenza". Maria Pia Calzone

Marco Bonini è sia attore che sceneggiatore: "è strano perché per me scrivere e recitare è la stessa cosa. Ho iniziato a scrivere da giovanissimo, scambiando le mie idee e storie con Edoardo Leo, mio amico di infanzia". Il suo percorso da artista, che ha conosciuto anche la danza, fino ad oggi è stato molto vario: "Ho avuto un'esistenza randagia e per certi versi anche incomprensibile. Ad esempio ho da poco scritto con Ravello, per Fandango, il suo nuovo film e Procacci era stupito a vedermi nel ruolo di sceneggiatore, anche se per me la scrittura vive indipendentemente dal ruolo. Anche se in effetti sono due sport diversi: la recitazione è fisico e corpo, la scrittura è chiesa, religione e metafisica. Sono un po' come corpo e anima"



La giovane Angela Curri con il film Dei, per la regia di Cosimo Terlizzi, è tornata a fare il ruolo di musa: "gli dei sono in ogni cosa intorno a noi, il film è la storia di un ragazzino adolescente che si trova a scoprire il mondo della città di Bari ed io interpreto la sua amichetta che lo porta alla scoperta di questo mondo. È un film che racconta una storia di scelte". Nel film di Cosimo i silenzi sono essenziali: "è un regista che viene dall'immagine, ci ha fatto capire quanto fossero importanti i silenzi e ci siamo trovati tutti d'accordo con la sua visione. È anche un film autobiografico, per questo ho avuto molta cura nell'avvicinare il mio personaggio"

Manuel (guarda la video recensione) è un piccolo prezioso film italiano, molto promettente. Dopo un passaggio a Venezia ha avuto apprezzamenti da parte della critica. Risponde il regista Dario Albertini: "Sinceramente non ce lo aspettavamo, abbiamo fatto semplicemente il film che volevamo fare". Guardandolo si capisce che il regista arriva da una esperienza legata al documentario "Nel film la lingua è il romanesco, e il lavoro fatto con Andrea è stato effettivamente di carattere documentaristico. È stato per circa un mese nella casa famiglia Repubblica dei Ragazzi". Racconta l'attore protagonista Andrea Lattanzi: "La mia esperienza è stata positiva, diciamo un caso andato a buon fine, è stata davvero una scoperta anche se ci sono stati comunque molti momenti difficili durante le riprese".



Antonio Forcellino è architetto, restauratore e scrittore. Recentemente ha pubblicato due libri dedicati alle figure di Michelangelo e Leonardo, tradotti in molte lingue. "Noi come scrittori abbiamo un grande privilegio rispetto al passato: quello di poter dire la verità. Leonardo è nato da uno stupro, è stato un omosessuale, non c'è stato bisogno di negare tutto questo. Da un punto di vista linguistico io non scrivo mai cose che non direi, cerco di usare la lingua di tutti i giorni." E poi aggiunge: "queste vite incredibili sono già di per sé un romanzo, basta avere la passione per restituirle in modo vero e credibile".



Il giovane cantautore romano Tommaso Di Giulio, ospite musicale della puntata, per descrivere il suo nuovo disco Lingue ha usato il termine Glossolalia: "Ho cercato tutti i riferimenti possibili di una lingua incomprensibile e che riguarda una Babele di linguaggi, è la condizione che sostanzialmente viviamo oggi. È un disco pieno zeppo di Neologismi."