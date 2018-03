Scelte di classe, il cinema a scuola

Che cosa si può trovare sulla piattaforma di Scelte di classe? Una "library ragionata" di film di qualità per ragazzi, divisi per fasce di età e selezionati "prendendoci la responsabilità che funzionino rispetto a determinate tematiche", come afferma il co-direttore artistico di Alice Gianluca Giannelli. I film potranno essere visionati in classe o in sala, avvalendosi anche dell'intermediazione degli organizzatori nel caso la scuola non abbia un rapporto avviato con una sala vicina. Ad accompagnare i singoli titoli la piattaforma mette a disposizione degli insegnanti e degli studenti recensioni, schede, approfondimenti, analisi di specifiche sequenze, bibliografie, master class con gli autori, consigli di visione e di lettura.

Vogliamo avviare una pedagogia del visivo che aiuti gli studenti a scegliere in maniera più consapevole, senza mettere l'una contro l'altra tecnologia e tradizione, ma unendole per creare una spinta propulsiva. Gianluca Giannelli, co-direttore artistico di Alice nella città

Ed ecco qualche numero:

28 i film selezionati tra animazione, lungometraggi di finzione contemporanei, documentari, cortometraggi e cinema classico

10 i titoli italiani inseriti all'interno della library, e in lizza per il Ciak Alice Giovani

20 gli istituti scolastici coinvolti in questa prima fase in ciascuna città selezionata: Roma, Firenze, Pisa, Bologna e Cagliari. Ogni istituto potrà partecipare con un massimo di quattro classi, una per ogni fascia di età (8-10; 11-13; 14-16; 16+)

4 gli istituti minorili interessati a Firenze, Cagliari, Bologna e Roma

I film sono disponibili in lingua originale, sottotitolati sia in italiano che nelle lingue straniere più utili ad essere comprese dal pubblico multietnico, in particolare all'interno delle carceri, dove i ragazzi incontreranno anche registi e attori come Matteo Garrone, Michela Cescon, Thomas Trabacchi e Paola Minaccioni. Fra gli altri autori che aderiscono a Scelte di classe ci sono Riccardo Milani e Paola Cortellesi, Michele Riondino, Claudio Giovannesi, Jonas Carpignano, Claudio Amendola e i giovani attori di Officine Lab che prestano voce e volto alle video recensioni di MYmovies.it.